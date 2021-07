Vereador Caio Valace leva iluminação para os campos de futebol de Sete Lagoas

O vereador iniciou os trabalhos para levar iluminação para alguns campos de futebol da cidade, a fim de proporcionar aos moradores a prática de atividades esportivas também no período da noite. A expectativa é de que o projeto possa ampliar exponencialmente o atendimento à pratica de esportes, sobretudo de futebol, inclusive com maior inserção das escolinhas e do público adulto, com maior qualidade e segurança.

Até o momento, já foram entregues 10 (dez) postes para o campo do bairro Verde Vale, onde hoje se consolidou os projetos da escola de futebol Verde Vale e o Projeto Caminhar Verde Vale; 08 (oito) postes para o campo do Bariri, no bairro Santa Luzia; 08 (oito) postes no campo do bairro Jardim Primavera; 08 (oito) postes no campo de terra da comunidade de Silva Xavier, e 07 (sete) no Terrão do Veiga na Av. Cornélio Vianna, fortalecendo ainda mais o esporte nessas localidades.

Essas ações visam criar condições para implantar, em um futuro próximo, campeonatos de futebol no período noturno, a exemplo do Torneio Corujão Globo Minas que acontece anualmente na cidade de Belo Horizonte com o apoio da Federação Mineira de Futebol.

Essa iniciativa do vereador tem o apoio da Prefeitura Municipal, em especial da Secretaria Municipal de Esportes, na pessoa do Secretário Fabrício que assimilou muito bem a ideia.

O vereador Caio Valace também apresentou ofícios à Secretaria Municipal de Obras solicitando melhorias em outros equipamento esportivos da cidade, como a substituição da iluminação atual do campo de futebol Vasco da Gama, na orla da lagoa do Boa Vista, que é de vapor de sódio, por lâmpadas de tecnologia LED, mais econômicas e com maior capacidade de iluminação (ofício 340/2021); a instalação de novas traves na quadra poliesportiva de Silva Xavier (ofício 348/2021); a construção de alambrados, arquibancadas, iluminação e gols no campo de futebol do Santa Cruz, no bairro Santa Maria, ao lado da UPA (ofício 342/2021); e a substituição das traves da quadra poliesportiva e do campo society do bairro Lagoa Grande II.

De acordo com Caio Valace, tais melhorias visam consolidar uma política de esporte perene e inclusiva, sobretudo, acolhendo a grande massa de trabalhadores que não têm condições de pagar pelo uso das quadras privadas após seu turno de trabalho. “Os espaços públicos pertencem a todos, de forma igualitária. Quando os agentes públicos contribuem na revitalização desses locais, a população se une e passa a utilizá-los e preservá-los, pois é um bem de todos. E nada melhor que o esporte para unir as pessoas”, comenta o vereador.

Comunicação e Gestão de Mídias Sociais Vereador Caio Valace