Prefeitura abre processo seletivo em diversos cargos para contratação de profissionais da saúde

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – abriu nesta terça-feira, 6, processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas para várias categorias profissionais. A seleção será por análise curricular realizada por uma banca examinadora e os interessados devem se cadastrar até o próximo dia 13. Os salários variam de R$ 1.097,46 a R$ 13.438,10.

O edital que define as regras do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg.gov.br/ diario-eletronico) desta segunda-feira, 5. O documento justifica que a contratação e formação do cadastro de reserva é de caráter emergencial e tem por finalidade preencher funções e a decisão não poderia ser adiada para garantir a prestação de serviços de saúde aos usuários.

As vagas estão abertas para os seguintes cargos: Médico para trabalhar na Atenção Primária (ESFs), Médico Psiquiatra para trabalhar no CAPS, Técnico em Enfermagem para trabalhar no Hospital Municipal e no anexo Hospital de Campanha, Enfermeiros para trabalhar na Atenção Primária e no Hospital Municipal, Farmacêutico para trabalhar na Farmácia Central, Agente Administrativo para trabalhar no Hospital Municipal, na Farmácia e no CAPS I, e Condutor de veículo para condução de veículos de emergência. “Sete Lagoas é referência no atendimento de saúde para uma grande região. Durante todo esse período pandêmico reforçamos a estrutura de atendimento garantindo a assistência em todos os níveis. Porém, neste momento, precisamos reforçar as equipes e, por isso, este processo foi aberto em caráter emergencial”, justifica o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o modelo de currículo anexo no EDITAL que deverá ser enviado pelo e-mail recrutamento.saude@setelagoas. mg.gov.br até as 17h do dia 12 de julho. Também devem ser anexadas cópias digitalizadas dos cursos de especializações, quando necessário.

A contratação será regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais legislações vigentes, por tempo determinado e estritamente necessário para o atendimento da demanda existente, nas situações de: cargos vagos existentes até a promoção de novo concurso público; afastamentos e licenciamentos de funcionários previstos em lei; convênios com instituições filantrópicas; programas e projetos.

Cargo Remuneração Carga horária Vagas Requisitos Médico Atenção Primária R$ 13.438,10 40h 08+ CR · Bacharel em Medicina · Registro no CRM em dia e regular Psiquiatra CAPS R$ 5.851,62 40h 02+ CR · Bacharel em Medicina · Especialização/ Residência em Psiquiatria · Registro no CRM em dia e regular Técnico em Enfermagem Ala Covid: R$ 1.143,80 + R$ 440 de insalubridade 12×36 05+ CR · Certificado curso Técnico em enfermagem · Registro no COREN em dia e regular Técnico em Enfermagem R$ 1.143,80 + R$ 220 de insalubridade 12×36 15+ CR · Certificado curso Técnico em enfermagem · Registro no COREN em dia e regular Enfermeiro Atenção Primária R$ 4.878,80 40h 04+ CR · Bacharel em Enfermagem · Registro no COREN em dia e regular Enfermeiro Hospital Municipal R$ 5.396,44 12×36 03+ CR · Bacharel em Enfermagem · Registro no COREN em dia e regular Farmacêutico Farmácia Central R$ 4.678,80 40h 01+ CR · Curso de Graduação completo em Bioquímica/Farmácia reconhecido pelo MEC · Registro no CRF em dia e regular. Agente Administrativo Hospital Municipal R$ 1.097,46 40h e 12×36 05+ CR · Ensino Médio Completo Agente Administrativo Farmácia R$ 1.097,46 40h 02 + CR · Ensino Médio Completo · Experiência em atendimento farmacêutico Agente Administrativo CAPS I R$ 1.097,46 40h 01 + CR · Ensino Médio Completo · Experiência em atendimento Condutor de Veículo de Emergência R$ 1.975,94 12×36 04+ CR · Ensino Fundamental Completo · Carteira A-D com curso CVE (condutor de veículos de emergência