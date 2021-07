Grupo “Escolho estar na Escola” fez manifestação nesta segunda-feira em Sete Lagoas

Nesta segunda-feira,5, o grupo “Escolho estar na Escola”, organizou uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas para reivindicar um plano objetivo e transparente, para volta às aulas de forna presencial.

O grupo contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas, entre pais, educadores e alunos e levou faixas com dizeres que reivindicaram a prioridade à educação e um carro de som para chamar a sociedade para a causa.

A manifestação durou cerca de duas horas e, ao final, o prefeito Duílio de Castro recebeu cinco dos representantes para uma reunião.

“Foram discutidos os pontos que o grupo pretendia mas, conforme vem sendo conduzido pela Prefeitura, o tema continua sem um protocolo claro a seguir e sem um critério objetivo a cumprir para que o retorno presencial aconteça, em caráter facultativo e de maneira gradual”, ressaltou Luciana Gandini do grupo.

O chefe do executivo municipal alega que haverá reunião na próxima quinta-feira, junto ao Comitê de Gestão da pandemia e que a educação será discutida. Foi solicitada pela comissão a participação na reunião do Comitê de Gestão que foi aceita pelo prefeito, a fim de se explanar alguns pontos junto a quem delibera sobre a situação.

Ainda foi marcada uma nova reunião com os grupo, para o próximo dia 23, para se discutir questões pendentes e reavaliar o cenário após as análises prévias com as autoridades competentes.

Com o manifesto desta segunda-feira, o grupo considera que o movimento foi bem sucedido já que, finalmente, o prefeito Duílio de Castro atendeu aos representantes, ainda que o resultado não tenha sido nada tangível, apenas mais tempo e promessas.

O grupo segue acompanhando as medidas da prefeitura que, apesar de dizer ser favorável ao retorno, nada tem feito nesse sentido até o momento, completou Luciana Gandini.

Redação com informações do grupo” Escolho estar na Escola”