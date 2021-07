Prefeitura de Sete Lagoas abre consulta pública sobre retorno presencial às aulas

O Governo do Estado de Minas Gerais – por meio de Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 165, de 1º de julho de 2021 – liberou o retorno de atividades escolares presenciais a partir da onda vermelha do Programa Minas Consciente, após autorização dos gestores municipais, que deverão levar em conta a realidade de cada localidade.

Assim, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Município de Sete Lagoas, buscando o melhor para todos, entendeu mais assertivo ouvir aqueles que estão diretamente envolvidos com a situação: a comunidade escolar.

Nesse sentido, a Prefeitura abriu, a partir desta segunda-feira, 5 de julho, uma consulta pública em seu site (www.setelagoas.mg.gov.br) sobre o retorno às aulas presenciais no município durante a pandemia do novo coronavírus. A pesquisa é realizada em dois questionários: um para PAIS E RESPONSÁVEIS e outro para PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. A consulta ficará disponível por dez dias, com encerramento no dia 15 de julho.

A medida visa escutar e dialogar com os cidadãos, compreendendo as opiniões de pais de alunos e de profissionais das escolas públicas e privadas da cidade sobre o retorno das atividades escolares presenciais, sempre colocando a saúde dos munícipes em primeiro lugar.

LINKS

Pais e responsáveis: https://forms. gle/3Buh1bmXjsQhqp6b8

Profissionais da Educação: https://forms.gle/ FkcJm4Rdvcwg8JrK7