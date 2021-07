SAAE inicia campanha para incentivar o uso consciente da água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas inicia este mês a campanha “Não deixe a água acabar. Mais que nunca, é hora de economizar”. De acordo com o presidente da autarquia, Robson Machado, com a falta de chuvas devido ao período seco e a contaminação do Rio Paraopeba pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019, Belo Horizonte passou a captar mais água do Rio das Velhas. “Esses dois fatores fizeram com que chegasse menos água à nossa região. Isso se reflete em menos água captada e tratada pelo SAAE, mesmo com nossa capacidade máxima na Estação de Tratamento de Água”, afirma.

Alerta

Em maio deste ano, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) alertou que o Rio das Velhas, responsável pelo abastecimento de mais de 60% da população da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está em Estado de Atenção devido à baixa vazão registrada no ponto de captação de água da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) na Estação Bela Fama, em Nova Lima. Os dados foram apresentados na reunião do Grupo de Controle de Vazão do Alto Rio das Velhas (Convazão), realizada em 7 de maio, por videoconferência.

De acordo com os dados do CBH Rio das Velhas, na semana entre os dias 24 de abril e 02 de maio, a média da vazão residual do Rio das Velhas, após a captação de água em Bela Fama, onde a Copasa retira 6,5 m3/s para o abastecimento da RMBH, foi de 3,08 m3/s. O secretário do CBH Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano, destaca que a situação é cada vez mais preocupante. “As chuvas têm nos mostrado que só chover não resolve o problema. Mesmo com o volume de água considerável de 2020, ainda houve falta de água na bacia. O que demonstra a perda de capacidade da bacia de se recuperar”, disse.

Campanha

Para que esse problema não se agrave, o SAAE pede a colaboração de todos por meio de campanha publicitária que contempla banners, outdoors, busdoors, flyers, spots de rádio e TV e alertas nas contas dos consumidores pelos próximos três meses. “Use água com consciência e evite desperdício. A Prefeitura, por meio do SAAE, faz a sua parte, tratando a água e conscientizando a população, mas é preciso que cada um, individualmente, também faça a sua”, comenta o prefeito Duílio de Castro.

– Entre as orientações da autarquia para a economia de água, estão:

– Feche bem as torneiras;

– Não demore no banho;

– Mantenha a torneira fechada enquanto for passar sabão nas louças, nas roupas ou no próprio corpo;

– Reaproveite a água usada para lavar as roupas na limpeza da sua casa;

– Use a vassoura para limpar o passeio;

– Use sempre o regador para molhar as plantas;

– Acabe com os vazamentos em casa. Uma torneira gotejando pode desperdiçar mais de 60 mil litros de água por mês;

– Na hora de lavar o carro, troque a mangueira por um balde com água.

São dicas simples que, além de reduzirem as chances de um eventual racionamento de água, geram mais economia na conta no final do mês. Como diz o mote da campanha: “Não deixe a água acabar. Mais que nunca, é hora de economizar”.