Sete Lagoas confirma mais três mortes no final de semana por Covid-19. Confira o boletim desta segunda (05)

Prefeitura de Sete Lagoas vacina população a partir de 48 anos nesta terça-feira

Sete Lagoas inicia a semana com 21.479 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 119 casos no fim de semana: 57 mulheres e 62 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 749 pessoas (17% a menos em relação à semana passada) e 5.268 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 42.592 desde o início da pandemia. Três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: na sexta-feira, um homem de 70 anos no Hospital Municipal; no sábado, uma mulher de 27 anos também no Hospital Municipal; e neste domingo, uma mulher de 59 anos, na Unimed. Assim, a cidade chega a 569 óbitos, 31 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 201 pessoas em isolamento domiciliar e 20.678 já curados.

Hospitalizados

Dos 73 internados hoje, 40 estão em UTI e 33 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 19 são de Sete Lagoas e 21 de cidades da região, sendo oito de Papagaios, cinco de Pompéu, e os demais de Paraopeba, Maravilhas, Baldim, Capim Branco, Paineiras, Fortuna de Minas, Curvelo e Inhaúma. Entre os internados, 60 testaram positivo para Covid, um teve resultado negativo e 12 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são sete internações, sendo dois UTI. No Hospital Municipal estão 46 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed são 18 pacientes internados, sendo nove em UTI. E na UPA estão hoje dois internados, um deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 72,7%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 72,5%

Vacinação

Hoje a Prefeitura vacinou as pessoas em situação de rua de Sete Lagoas. Nesta terça-feira, 6, se vacinam as pessoas a partir de 48 anos de idade. A vacinação ocorre na quadra do Colégio Regina Pacis (Praça Tiradentes, 34, Centro) e na faculdade UNA (av. Secretário Divino Padrão, 1.411, bairro São Francisco) para quem for a pé. Já no Unifemm (rua Pedra Grande) haverá o sistema drive-thru, de 09h às 16h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa.

Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa. Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência. Pessoas de outros grupos prioritários devem aguardar o próximo “chamadão” a ser divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que vacina boa é vacina aplicada no braço, independentemente do laboratório. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta sexta-feira, 3 de julho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 87.755 pessoas (36,3% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.402 pessoas. A dose única foi aplicada em 918 pessoas.

Gripe

Devido à baixa adesão do público prioritário na campanha de vacinação contra a gripe, o Governo de Minas liberou as doses restantes para a população geral a partir desta segunda-feira, 5 de julho. A ampliação segue recomendação do Ministério da Saúde, que sugeriu que os municípios vacinem contra a influenza pessoas com mais de seis anos de idade. Para se vacinar, procure uma das 19 salas de vacinação nos postos de saúde da cidade. Vale ressaltar que quem receber a dose do imunizante contra gripe deve esperar no mínimo de 14 dias para tomar a vacina contra a Covid-19 e que a vacinação contra a gripe ocorrerá apenas enquanto durarem os estoques. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus