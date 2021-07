Hospital Municipal realiza procedimento inédito e de urgência no tratamento de varizes

Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, o Hospital Municipal de Sete Lagoas continua evoluindo em procedimentos mais complexos. No último sábado, 3 de julho, pacientes que precisavam de atendimento emergencial em tratamento vascular relacionado a varizes foram atendidos com uma técnica inédita.

O tratamento disponibilizado é por meio de espuma ecoguiada. Por se tratar de um método pouco invasivo e de rápida recuperação, é uma opção em diversas situações. “Um tratamento moderno que substitui procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Vale ressaltar que estamos recebendo pacientes em situação urgente para acabar com uma demanda reprimida que está fazendo muito mal à nossa população”, explica o médico angiologista Dr. Jahir Richard de Oliveira.

Os problemas vasculares afligem um grande grupo de pessoas e a falta do tratamento adequado pode ocasionar situações graves. A saúde pública municipal mais uma vez justifica sua posição como referência em atendimentos de urgência e emergência. “O principal problema vascular que atinge homens e mulheres em diferentes idades é a doença da safena com progressão para a doença de varizes. Isso pode provocar inflamações, úlceras e feridas, podendo desenvolver a trombose. Esse procedimento corrobora com a retirada dessa safena e varizes doentes com o intuito de melhorar a circulação e evitar complicações”, detalha o Dr. Jahir Richard de Oliveira.

O tratamento é feito a nível ambulatorial, sem anestesias maiores e riscos diminuídos. O paciente recebe um acompanhamento especial para que chegue no resultado almejado. Os investimentos feitos pela Prefeitura de Sete Lagoas em equipamentos de ponta, insumos e profissionais qualificados na estrutura da saúde são motivos para esta evolução. Nos últimos meses, o Hospital Municipal foi destaque também em outros procedimentos inéditos que salvaram vidas.