Protetor solar deve ser usado no inverno? Veja 10 mitos e verdades da estação mais fria do ano

Na hora que bater a fome, opte por alimentos saudáveis

2- Se exercitar no inverno ajuda a emagrecer

VERDADE. O frio não é desculpa para deixar os exercícios físicos de lado. Inclusive, pode até ser um motivo a mais para sair debaixo das cobertas. O treino no inverno promove maior gasto de energia para manter o equilíbrio na temperatura corporal e, por isso, pode aumentar a quantidade de calorias queimadas.

Treino no inverno facilita o emagrecimento

3- O inverno facilita a realização de cirurgias plásticas e tratamentos estéticos

VERDADE. O inverno facilita a realização de procedimentos que dependem de proteger a pele do sol. Como é uma época com pouca incidência de raios solares, é recomendado realizar procedimentos como laser, peeling e até cirurgias plásticas.

Inverno facilita a realização de procedimentos que dependem de proteger a pele do sol

4- Pode dispensar o protetor solar no inverno

MITO. É preciso proteger a pele do sol o ano inteiro. Mesmo em dias frios, a radiação continua sem que as pessoas percebam, podendo provocar manchas como o melasma, acelerar o envelhecimento e até causar o câncer da pele. Além disso, os protetores solares atuais possuem agentes antioxidantes e hidratantes, que podem trazer outros benefícios para a pele, além da proteção solar.

Protetor solar deve ser indispensavél em qualquer época do ano

5- Pele e cabelo ressecados são mais comuns em baixas temperaturas

VERDADE. Temperaturas muito baixas favorecem o ressecamento da pele e dos cabelos. Então, é válido caprichar nos produtos de hidratação sempre procurando um dermatologista que possa indicar o produto ideal.

A pele nunca deve deixar de ser hidratada

6- Os lábios são os mais atingidos com o frio e precisam de hidratação

MITO. Os lábios demandam hidratação, mas não são os mais atingidos.

Lábios devem estar sempre hidratados

7- Banhos muito quentes no inverno fazem bem à pele

MITO. Nunca se deve tomar banhos com água muito quente – nem demorados. O excesso de sabonete também deve ser evitado. Banho morno e rápido é o ideal.

Banhos devem ser mornos e rápidos

8- Consumo de alimentos gordurosos no inverno pode prejudicar a pele

VERDADE. Alimentos muito calóricos podem interferir na pele. Não adianta fazer a rotina de skincare e não ter um bom acompanhamento nutricional. Alimentos congelados, por exemplo, contêm fosfatos, substância que acelera o envelhecimento.

Opte por alimentos saudáveis

9- A sede diminui no inverno

VERDADE. Em temperaturas baixas, o corpo elimina menos água pelo suor, o que pode interferir na sensação de sede. Mas a ingestão de, no mínimo, dois litros de água por dia deve permanecer, mesmo no inverno.

É sempre importante manter a hidratação

10 – Bebidas com álcool em dias frios esquenta

MITO. Muitas pessoas têm o hábito de tomar destilados durante o frio para aquecer o corpo. Mas, na verdade, a bebida só trás uma sensação de calor. Isso acontece porque o álcool faz o sangue se deslocar para a superfície da pele.

O álcool não esquenta no inverno

Fontes:Natália de Carvalho Teixeira – Coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy e Doutora Gisele Viana – Dermatologista Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia

Fonte: Hoje em Dia