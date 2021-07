Estado disponibiliza mais de 109 mil medicamentos do kit intubação para 120 cidades

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) disponibilizou, esta semana, 109.525 medicamentos para o kit intubação, sedativos para o tratamento de pacientes com covid-19.

Os insumos foram direcionadosa 120 unidades de saúde, em 87 cidades. São 63.350 unidades de fentanila e 39.305 de midazolam, adquiridos pelo Governo de Minas; além de 6.870 de propofol, enviados pela União. Os sedativos são suficientes para que os hospitais tenham cobertura de até dez dias para o atendimento aos pacientes.

“Novas aquisições estão sendo planejadas pela Secretaria, de acordo com as oportunidades de mercado”, afirma o diretor de Medicamentos Básicos da SES-MG, Jans Bastos Izidoro. “Mesmo assim, reforçamos que os prestadores também mantenham as tentativas de compra dos itens”, orienta.

Semanalmente, a SES-MG tem disponibilizado os sedativos de acordo com o monitoramento de estoques periódicos. Os insumos são direcionados a instituições que se encontram com níveis de disponibilidade dos medicamentos considerados críticos. Desde setembro de 2020, foram mais de 1.6 milhão de kits disponibilizados aos hospitais.

Clique aqui e confira a relação das unidades hospitalares que receberam os medicamentos.

Monitoramento

A SES-MG, juntamente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), faz o levantamento periódico dos quantitativos dos prestadores e fornecedores de medicamentos e insumos das unidades hospitalares.

Também é monitorado o abastecimento de fármacos nas redes públicas e privadas de assistência médico-hospitalar, que devem informar regularmente à SES-MG sobre estoques disponíveis de medicamentos e insumos.

O monitoramento é feito a partir da autodeclaração e preenchimento de formulário. Assim que cada remessa chega ao estado, o resultado do monitoramento semanal é analisado para distribuição aos hospitais em situação mais crítica e conforme disponibilidade do estoque. A sugestão de distribuição é validada junto a uma comissão da SES-MG e do Cosems-MG.

O monitoramento pode ser acompanhando neste link:

coronavirus.saude.mg.gov.br/transparencia/distribuicao-de-medicamentos-para-intubacao

Confira a relação de medicamentos :

Propofol: 6.870

Fentanila: 63.350

Midazolam: 39.305

Total: 109.525