Nota de esclarecimento sobre validade de doses aplicadas em Sete Lagoas

O setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas informa que TODAS as vacinas contra a Covid-19 aplicadas no município foram dentro do prazo de validade. O sistema SI-PNI, do Ministério da Saúde, computa a dose pela data de lançamento no sistema, feito alguns dias após a aplicação, e não pela data efetiva de aplicação. Além disso, em alguns dias houve oscilação no próprio sistema SI-PNI, não sendo possível o lançamento das doses no dia de suas aplicações.

Vale lembrar que, dos dois lotes suspeitos aplicados no município, o 4120Z001, com vencimento em 29 de março, já teve sua aplicação esclarecida em Nota Oficial divulgada pelo Município no dia 29 de abril (VEJA AQUI).

Destaca-se, ainda, que o outro lote divulgado pela imprensa esta semana, o 4120Z005, com vencimento em 14 de abril, teria apenas duas doses aplicadas. Como se sabe, porém, em cada frasco há, no mínimo, imunizante suficiente para cinco doses. Assim, não haveria como apenas duas doses estarem vencidas, mas sim no mínimo cinco daquele mesmo frasco/lote.

O setor de Imunização do Município reforça ainda que as vacinas ficam armazenadas na Central da Rede de Frio, dentro das condições sanitárias e de temperatura estabelecidas pelos fabricantes, e que sempre que há vacinação, os lotes são checados por vários profissionais antes de chegarem aos pontos de aplicação e são novamente checados no momento de abertura das caixas, nos locais de imunização.

Em nota, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) esclarecem que:

– Todos os casos sobre aplicação de doses contra a Covid-19 fora do prazo de validade serão investigados;

– Não está descartado erro do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, que desde o início da Campanha de Vacinação apresenta instabilidade no registro dos dados;

– O número de casos identificados corresponde a 0,0026% de todas as doses aplicadas no País, sendo necessárias ponderação e investigação quanto à aplicação das doses e preenchimento das informações;

– A ação de Estados e Municípios visa dar rápida resposta à sociedade brasileira;

Por fim, ressaltamos que todos os profissionais destacados pelos municípios para aplicação das vacinas adotam as boas práticas de vacinação, dentre as quais, a checagem do prazo de validade.

