Nota conjunta Conass e Conasems: aplicação de doses vencidas da AstraZeneca/Friocruz

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) vêm a público esclarecer que:

– Todos os casos sobre aplicação de doses contra a Covid-19 fora do prazo de validade serão investigados;

– Não está descartado erro do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, que desde o início da Campanha de Vacinação apresenta instabilidade no registro dos dados;

– O número de casos identificados corresponde a 0,0026% de todas as doses aplicadas no País, sendo necessárias ponderação e investigação quanto à aplicação das doses e preenchimento das informações;

– A ação de Estados e Municípios visa dar rápida resposta à sociedade brasileira;

Por fim, ressaltamos que todos os profissionais destacados pelos municípios para aplicação das vacinas adotam as boas práticas de vacinação, dentre as quais, a checagem do prazo de validade.

Confira a nota na íntegra

Fonte: conasems.org.br