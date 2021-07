Hospital Municipal de Sete lagoas é aprovado em programa Lean nas Emergências do Ministério da Saúde

O Hospital Municipal Monsenhor Flávio D’Amato, de Sete Lagoas, é um dos 20 hospitais do país selecionados para receber apoio para gerenciar a crise causada pela Covid-19 e reduzir a superlotação nas emergências. Para isso, a unidade vai participar do 5º Ciclo do projeto Lean nas Emergências, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e implementado em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. A informação foi divulgada pela pasta na última quarta-feira, 30.

Os hospitais selecionados estão em 14 estados nas cinco regiões do Brasil. Em Minas Gerais, outras duas unidades foram selecionadas para o programa: o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, e o Hospital Municipal de Governador Valadares. Ao todo, o Ministério da Saúde recebeu mais de 500 inscrições de hospitais com interesse de participar do projeto. Para os próximos dois anos, o objetivo é implementar a metodologia Lean em mais de 100 hospitais para melhorar o atendimento aos pacientes, otimizar recursos, tempo e motivar as equipes dos hospitais, além de aumentar a produtividade dos blocos cirúrgicos, a rotatividade e giro dos leitos nas enfermarias e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência do Município, Cíntia Teixeira Andrade, a seleção já é uma grande conquista para a unidade. “As capacitações começam já na próxima semana, quando teremos algumas visitas técnicas de uma equipe do Hospital Sírio Libanês. Quem ganha com isso são os usuários, com um atendimento mais ágil e de mais qualidade”, afirma.

Para participar do projeto as unidades de saúde devem ser públicas ou filantrópicas, precisam atender pré-requisitos de elegibilidade, como ter uma quantidade mínima de leitos, estarem integrados à Rede de Urgência e Emergência e atenderem prontamente à população em seus prontos-socorros e ambulatórios. Dentro do programa, serão disponibilizados treinamentos à distância e lives para os hospitais participantes ao longo dos próximos dois anos. A dinâmica do projeto é concentrada na melhoria de processos baseada em tempo e valor, garantindo a agilidade e eficiência nos processos.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, fez questão de parabenizar os colaboradores da unidade. “É uma satisfação para Sete Lagoas e um passo importante para a gestão de leitos do município, trazendo uma melhor condição aos pacientes, com mais eficiência no atendimento. Essa experiência também será muito importante para os colaboradores do hospital. Com certeza todos teremos muito a ganhar”, acredita o secretário.

Resultados

O projeto Lean nas Emergência teve início em agosto de 2017, em cinco instituições públicas de saúde. Nos primeiros três anos, 102 hospitais haviam participado. Os resultados foram positivos: houve 27% de redução no tempo médio de passagem dos pacientes pelos prontos-socorros. Também foi registrada redução de 21% no tempo de espera desde a hora que o paciente deu entrada no serviço de urgência até o primeiro atendimento.

Lista de hospitais selecionados para o 5º ciclo do projeto:

Hospital Geral Cleriston Andrade (Feira de Santana/BA);

Hospital Regional Do Gama (Brasília/DF)

Hospital Da Região Leste (Hospital do Paranoá/Brasília/DF)

Hospital E Maternidade Sílvio Ávidos (Colatina/ES)

Hospital Estadual De Urgências De Aparecida De Goiânia (Cairo Louzada/Aparecida de Goiânia/GO)

Hospital De Clínicas Da Universidade Federal Do Triângulo Mineiro –Filial Ebserh (Uberaba/MG)

Hospital Municipal Monsenhor Flavio D’Amato (Sete Lagoas/MG)

Hospital Municipal Governador Valadares (Governador Valadares/MG)

Santa Casa de Campo Grande (Campo Grande/MS)

Hospital Municipal de Santarém (Santarém/PA)

Hospital Getúlio Vargas (Recife/PE)

Hospital Otávio de Freitas (Recife/PE)

Hospital Mestre Vitalino (Caruaru/PE)

Hospital Santa Casa de Curitiba (Curitiba/PR)

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Rio de Janeiro/RJ)

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (Natal/RN)

Hospital Regional Do Oeste (Chapecó/SC)

Hospital De Urgência De Sergipe Governador João Alves Filho (Aracaju/SE)

Hospital Municipal Cidade Tiradentes – Carmem Prudente (São Paulo/SP)

Santa Casa De Misericórdia De Bragança Paulista (Bragança Paulista/SP)