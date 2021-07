Informações falsas para levar vantagem em vacinação resulta em processo

Aqueles que tomaram a 1ª dose da Coronavac há mais de 15 dias ou da Astrazeneca há mais de 90 dias, é preciso fazer o AGENDAMENTO pelo telefone (31) 3776-7881, de segunda a sexta, de 09h às 16h. Após o agendamento, a vacinação será realizada no ESF São Geraldo, rua Joaquim Murtinho, 109-A. Documentos obrigatórios: comprovante de vacinação da 1ª dose – Astrazeneca ou Coronavac, cartão SUS ou CPF. Até o dia 14 de julho será anunciado mais um ponto de vacinação da 2ª dose para atender a mais públicos. Um novo cronograma de primeira dose para a semana que vem deve ser divulgado em breve nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Tem ocorrido denúncias em algumas cidades de pessoas que estão recebendo uma terceira dose da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que pessoas que omitem estar completamente vacinadas, com o objetivo de receber outra dose, ou mesmo quem fura o prazo de aplicação da segunda dose para se imunizar com vacina de laboratório diferente da primeira dose, estão sujeitas a sanções legais e éticas e seus nomes podem ser denunciados ao Ministério Público. Além disso, esse tipo de atitude acaba retardando o processo de vacinação, tirando a oportunidade de outras pessoas serem imunizadas. Lembrando que vacina boa é vacina aplicada no braço, independentemente do laboratório, e que duas doses já são suficientes, no caso da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, e uma única dose, no caso da Janssen.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta-feira, 1º de julho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 86.954 pessoas (36% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.391 pessoas (11,3% da população). Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom