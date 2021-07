Multa, 7 pontos na CNH e sem licença para dirigir: veja punições a motorista sem exame toxicológico

A fiscalização do exame toxicológico periódico de motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D e E – com vencimento entre março e junho deste ano – já está valendo. Em todo o Brasil, há quase 5 milhões de condutores habilitados.

Quem não estiver com o exame em dia, de acordo com as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), pagará multa de R$ 1.467,35, além de ser punido com 7 pontos na carteira (infração gravíssima) e a suspensão do direito de dirigir por três meses.

O Contran divulgou uma tabela com as datas e os prazos limites (clique aqui).

Fonte: Hoje em Dia