Minas Consciente permite volta às aulas; veja em quais regiões

Doze das 14 macrorregiões permanecem nessa fase do plano

O Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho que acompanha a pandemia no estado, aprovou o retorno das atividades escolares para cidades que estiverem na onda vermelha do Minas Consciente, plano criado para a retomada gradual e segura da economia.

A decisão foi tomada após uma análise criteriosa dos dados relacionados à pandemia. Segundo informações apresentadas nesta quinta-feira (1/7), a incidência da covid-19 em Minas Gerais reduziu 22% nos últimos 14 dias e 9% na última semana. Já o número de solicitações de internações diminuiu 22,64%.

A volta às aulas presencial não será permitida apenas na onda roxa e nas macrorregiões na onda vermelha que se enquadram na classificação de Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável e, por isso, passam por análise mais minuciosa dos indicadores de incidência e espera por atendimento.

Ondas

Conforme a última deliberação, 12 das 14 macrorregiões serão mantidas na fase vermelha. São elas: Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Sul, Triângulo do Norte, Triângulo do Sul.

Dessas, somente a Leste do Sul será mantida na onda vermelha na categoria Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável e, por isso, segue com um acompanhamento maior.

De acordo com metodologia da Secretaria de Saúde, Incidência e Espera por Atendimento são verificados para identificar as tendências de piora na transmissão da doença, ocupação de leitos e possíveis filas para casos como esse.

Já Sudeste e Vale do Aço deverão permanecer na onda amarela.

Situação na rede estadual de Ensino

A secretária de Estado de Educação, Julia Sant´Anna, que também participou da reunião do Comitê Covid, destacou que a rede estadual de ensino está bem formada e preparada para o retorno das atividades.

“Os dados que temos atualmente nos dão segurança para essa volta. Vamos intensificar ainda mais os cuidados levando em conta esse possível aumento de alunos nas salas. No sistema estadual, nas últimas duas semanas, desde que iniciamos uma volta gradual, os resultados são satisfatórios. Somente nos primeiros sete dias contabilizamos 81 unidades escolares e cinco mil estudantes. E foram poucos os incidentes relacionados à doença, mas todos acompanhados de perto e todo apoio foi dado”, enfatizou.

Fonte: Agência Minas