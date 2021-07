Democrata inicia caminhada no Módulo II sonhando com volta à elite do estadual

Neste sábado (03), às 15, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Democrata dá seu primeiro passo na caminhada para buscar o acesso e voltar a figurar entre os grandes do futebol Mineiro. O Betim é o primeiro adversário do Jacaré no campeonato mineiro do Módulo II. Acompanhe os lances em tempo real pelo Twitter do Democrata (@democratajacare).

Sob o comando técnico de Paulinho Guará e do auxiliar João Carlos o time de Sete Lagoas fez uma intensa pré-temporada. Os treinos com bola foram na Arena do Jacaré e um último trabalho acontece nesta sexta-feira (02). O vencedor e experiente goleiro Gomes é a principal atração da equipe para o torneio. “São não foi a maior, foi uma das maiores contratações da história do Democrata”, defende o presidente Renato Paiva.

Foi em Sete Lagoas que o campeão da tríplice coroa pelo Cruzeiro fez as primeiras defesas no futebol e o objetivo agora é retribuir a projeção alcançada no início da carreira. “Vim para Sete Lagoas e encontrei com pessoas que querem levantar o Democrata e aceitei o desafio. Vamos trabalhar duro, vou dar o meu máximo para ajudar o time”, promete Gomes.

Ainda na defesa e não menos experiente, o zagueiro Carciano é outra novidade do plantel que conta com atletas já conhecidos da torcida como o volante Rafinha e o atacante João Sala, um dos destaques na última temporada. Com jovens valores e atletas tarimbados a aposta é na mescla de juventude e rodagem para buscar uma equipe equilibrada e competitiva dentro das quatro linhas.

Vários testes aconteceram ao longo da preparação. Um deles foi o jogo treino contra o time sub-20 do Atlético com resultado positivo de 2×1. Na oportunidade o treinador valorizou o comportamento da equipe independente da vitória. “Foi positivo, tivemos coisas boas e nos dá um norte para a equipe que estamos buscando para o campeonato”, observou Guará.

Serviço

Jogo: Betim x Democrata

Motivo: 1° rodada campeonato mineiro Módulo II

Local: Arena Vera Cruz (Betim)

Data: 03/07

Hora: 15h

Com Marcelo Paiva