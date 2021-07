Senac em Sete Lagoas contrata instrutores nas áreas de gestão e saúde

Seleção de candidatos vai até o dia 8 de julho

O Senac em Sete Lagoas recruta Instrutores de Formação Profissional para os cursos de Gestão/Comércio e Saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de julho, no site da instituição. Confira mais detalhes dos processos seletivos:

Instrutor de Formação Profissional – Gestão/Comércio – Os interessados devem ter licenciatura na área. É exigida experiência com reparos hidráulicos, elétricos e serviços de manutenção predial. Entre as atividades desenvolvidas estão: preparar e ministrar aulas práticas e teóricas em cursos FIC e Técnico do segmento de Gestão e Comércio.

Instrutor de Formação Profissional – Saúde – É necessário ter graduação em áreas da saúde e desejável pós-graduação. O instrutor terá como tarefas: preparar e ministrar aulas práticas e teóricas em cursos FIC e Técnico do segmento da saúde. É exigida vivência profissional em áreas da saúde.

As etapas do processo seletivo são: triagem de currículos, avaliação didático pedagógico, avaliação psicológica e entrevista técnica. As vagas são extensivas a pessoas com deficiência.

O Senac também oferece vagas para intérprete de libras e cadastro de docentes. Para participar do processo seletivo, o interessado deve acessar o site do Senac e se cadastrar no Banco de Talentos da instituição.

Sobre o Senac em Sete Lagoas

A unidade em Sete Lagoas oferece cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA, além do ensino técnico com os cursos em Administração, Segurança do Trabalho e Logística. Outra opção é a modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados.

Serviço:

Vagas abertas no Senac em Sete Lagoas: Instrutores de Formação Profissional em Gestão e em Saúde

Inscrições por meio do site do Senac

Período: até 8 de julho

Informações: (31) 3779 – 6200