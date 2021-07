Apesar do susto no final, América bate o Bahia em Salvador e vence a primeira no Brasileirão

A primeira vitória do América na Série A teve de tudo. Início arrasador do Coelho, pinta de goleada, reação impressionante e um placar de 4 a 3 nesta quarta-feira (30), no Estádio do Pituaçu, em Salvador. Com o resultado é interrompida uma sequência de 11 jogos sem vitória, numa incômoda série que já durava quase dois meses.

Com o resultado, os americanos mais do que deixarem a vice-lanterna da competição, saíram da zona de rebaixamento, o que dá um pouco de tranquilidade ao técnico Vágner Mancini, que vive um início de trabalho no clube.

Com uma postura ofensiva, apesar de atuar fora de casa, o América conseguiu abrir 2 a 0 no placar ainda na primeira metade da etapa inicial, com gols de Felipe Azevedo, aos 14, e Juninho Valoura, aos 17. O Bahia descontou ainda na primeira etapa, com o Rodriguinho.

Goleada

No segundo tempo, Ribamar e Juninho fizeram 4 a 1 para o Coelho. Já nos acréscimos, o centroavante Gilberto marcou duas vezes seguidas para o Bahia, sendo o segundo deles o gol que encerrou o jogo, para alívio dos americanos, que chegaram à primeira vitória neste Brasileirão.

Fonte: Hoje em Dia