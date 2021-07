Gruta Rei do Mato de Sete Lagoas será da iniciativa privada

Gestão do Monumento Peter Lund, da Gruta Rei do Mato e do Parque do Sumidouro será da iniciativa privada

O governo de Minas Gerais deve assinar até o fim do mês o contrato da primeira concessão de parques estaduais da gestão Zema, que irá ceder à iniciativa privada o Monumento Natural Peter Lund, em Cordisburgo, a Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, e o Parque Estadual do Sumidouro, em Pedro Leopoldo.

“Nosso grande objetivo é tornar a visitação pública mais profissional, mais própria para o turismo e oferecer melhores condições de serviço [à população visitante]”, disse a secretária de Meio Ambiente do Estado, Marília Melo, durante a reunião do Assembleia Fiscaliza realizada na tarde desta terça-feira (29).

“Nós entendemos que a partir da utilização destes espaços, teremos mais consciência da população sobre a importância da conservação dessas áreas”, acrescentou.

Um estudo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) aponta que serão gerados dois mil empregos indiretos, 120 empregos diretos e uma economia de R$ 4 milhões por ano aos cofres estaduais durante o prazo de vigência do contrato, que é de 28 anos.

De acordo com a secretária, a concessão trata apenas da área de visitação pública. As demais áreas seguem sob a gestão do Instituto Estadual de Florestas.

A previsão da secretária é que até março de 2022 outros sete parques sejam concedidos, entre eles o Parque Estadual da Serra do Rola Moça e o Parque Estadual de Ibitipoca.

“Estamos trabalhando junto ao BNDES os estudos para essas unidades que estão colocadas. O nosso cronograma é que até março do ano que vem estejam em regime de concessão”, disse Marília Melo.

Fonte: O Tempo