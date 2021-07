Escola Técnica inicia processo de certificação ISO 17.025 do seu laboratório de análise ambiental

A Escola Técnica Municipal, uma das estruturas mantidas pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (FUMEP), oferece ensino de qualidade em diversos cursos e também é uma referência regional com seu laboratório de análise ambiental desde 2003. A estrutura conta com corpo técnico qualificado, oferece uma gama diversificada de serviços e caminha para uma importante etapa de certificação.

O leque de serviços oferecidos pelo laboratório está disponível para a comunidade de Sete Lagoas e de municípios do entorno que estão num raio de até 100 quilômetros. “Fazemos análises de água, esgoto, sanitários, efluentes industriais, solo, caracterização de resíduos sólidos e ensaios sob consulta. Atendemos empresas, o cidadão, condomínios e indústrias. Ainda apoiamos projetos de pesquisa da Escola Técnica e de outras instituições de ensino”, detalha Marley Beatriz Assis Lima, coordenadora do laboratório e Responsável Técnica credenciada pelo Conselho Regional de Química (CRQ), Polícia Federal e Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM).

Durante quase duas décadas a estrutura do laboratório foi sendo aperfeiçoada com o aumento do espaço físico, aquisição de equipamentos, treinamento de equipe e melhoria nos métodos de ensaio. Porém, chegou o momento de novo passo que vai garantir que a unidade seja certificada com as principais normas do país. “Este processo de certificação garante a ampliação da capacidade de prestação de serviço. Para isso, estamos em busca da certificação pela ISO 17.025, norma garantidora que nosso laboratório executa suas atividades com precisão e obtém resultados de alta qualidade e confiabilidade”, reforça Marley Assis Lima.

Cláudio Caramelo, presidente da FUMEP, destaca a abertura da administração municipal quanto a este processo evolutivo, que é uma das possibilidades de autossuficiência da instituição. Ele ressalta também a importância do laboratório para o meio estudantil e também a comunidade, empresas e entidades. “Estamos atendendo a um pedido do prefeito Duílio de Castro e buscando alternativas de crescimento da FUMEP. Além de servir de apoio para estudantes, nosso laboratório presta serviços relevantes para a sociedade. Será uma possibilidade de aumentar nossa arrecadação e não vamos medir esforços para que esta certificação ocorra até o fim do ano”, comenta.

O processo de certificação exige várias frentes como melhoria de estrutura, modernização de equipamentos, qualificação da equipe por meio de cursos e atendimento a demandas da Vigilância Sanitária. “Esta certificação tem a chancela do Inmetro e é reconhecida por órgãos oficiais, como Superintendência Regional de Meio Ambiente. Todos que visam expandir seus negócios ganharão muito, já que terão mais agilidade e credibilidade”, explica Cláudio Caramelo.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom