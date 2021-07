Gerdau abre inscrições gratuitas em Sete Lagoas para programa que estimula o empreendedorismo

Mais de 1500 empreendedores em todo o país serão capacitados em 2021 por meio do Gerdau Transforma.

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Programa Gerdau Transforma, realizado em parceria entre Gerdau e a Agência Besouro de Fomento Social, com objetivo de fomentar o empreendedorismo em todo o Brasil. Moradores dos municípios de Barão de Cocais, Divinópolis, Três Marias e Sete Lagoas poderão se inscrever até o próximo dia 05/07 para acompanhar as aulas virtuais disponibilizadas pelo programa, que prevê capacitar mais de 1.500 pessoas ao longo deste ano.

Interessados podem se inscrever diretamente no site do projeto e as aulas acontecem entre os dias 05 e 09 de julho. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e já ter frequentado ou estar matriculado em uma escola pública dos municípios selecionados. A formação é gratuita.

A partir da metodologia By Necessity®, desenvolvida pela Agência Besouro, a capacitação apoia pequenos empreendedores a ingressarem no mercado de trabalho por intermédio do empoderamento e fortalecimento individual. Ao todo, são cinco aulas que estimulam os participantes a refletirem sobre suas ideias e como montar ou aprimorar o seu negócio, criação de sua marca, desenvolvimento de produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, como divulgar o negócio, conceitos financeiros, plano de ação e ainda o desenvolvimento de uma marca personalizada para cada empreendedor.

“O empreendedorismo é uma alavanca para empoderar pessoas, promover autonomia financeira e moldar um futuro melhor. Ao realizar uma série de iniciativas de responsabilidade social, a Gerdau cumpre importante papel dentro das comunidades, fomentando a educação e a transformação social não apenas em Minas Gerais, mas em todo o país. Quando se leva em conta que estamos vivendo um cenário de pandemia, o programa Transforma ganha ainda mais relevância para as pessoas”, reforça Bruno Castilho, coordenador de responsabilidade social da Gerdau em Minas.

Em 2020, a Gerdau expandiu o programa para diversos estados e incluiu mais dois países, além de realizar suas edições de forma virtual por conta da pandemia. Foram 16 turmas, mais 1 mil alunos e mais de 900 projetos incubados. Este ano, o projeto deve acontecer em 25 turmas, capacitando mais de 1,5 mil empreendedores no Brasil e América Latina.

“Cada aluno recebe, além de uma capacitação muito prática e rápida, um apoio personalizado de nossos consultores, durante o período de três meses de incubação. Esta mão estendida o tempo todo faz toda a diferença na vida destes futuros empreendedores”, reforça Vinicius Mendes Lima, fundador da Besouro.

Sobre a Gerdau, uma empresa de 120 anos

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Em janeiro deste ano, completou 120 anos de uma história de solidez, contribuição para o desenvolvimento e legado para uma sociedade em evolução constante. Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima: 73% do aço que produz é feito a partir desse material. Todo ano, são 11 milhões de toneladas de sucata que são transformadas em diversos produtos de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

Nossa história

Da fábrica familiar de pregos em Porto Alegre (RS) a uma gigante da cadeia do aço internacional, a trajetória da Gerdau começa a partir da compra da Cia Fábrica de Pregos Pontas de Paris por João Gerdau, em 1901. O imigrante alemão marcou seu pioneirismo empreendedor, que se tornou a chama que se mantém acesa até hoje, 120 anos após sua fundação. Na última década, a Gerdau segue fazendo história por meio de uma transformação cultural e digital baseada no compromisso de moldar um futuro cada vez mais sustentável.

Besouro

Desenvolver empreendedores da base da pirâmide social. O objeto social da Besouro Agência de Fomento Social é o desenvolvimento de programas e capacitações que zelem pelo atendimento ao fundamental da existência humana. Busca-se os direitos sociais básicos, como a educação, saúde, o desenvolvimento pessoal e do seu entorno, o interesse e empoderamento cidadão, bem como a formação cidadã capaz de gerar oportunidades e renda.

