Ministério da Saúde credencia novamente tratamento de câncer em Sete Lagoas

O deputado estadual Douglas Melo (MDB), anuncia que o Ministério da Saúde publicou nova Portaria credenciando outra vez o tratamento de câncer no Hospital Nossa Senhora das Graças, localizado no município de Sete Lagoas. Vale lembrar que, após intermediação do parlamentar, o Governo do Estado solicitou que o Ministério da Saúde corrigisse um erro material gravíssimo na Portaria de número 659, do Ministério da Saúde, que descredenciava o tratamento de câncer de Sete Lagoas e transferia para o Hospital Imaculada Conceição, localizado no município de Curvelo.

“A grande notícia que tenho é que o Ministério da Saúde acaba de publicar nova Portaria credenciando novamente a Irmandade Nossa Senhora das Graças para o tratamento de câncer, ou seja, o tratamento continua em Sete Lagoas. Agradeço ao nosso bondoso Deus, que nos direcionou a procurar as pessoas certas, agradeço também ao senador Rodrigo Pacheco, deputado federal Diego Andrade e todas as pessoas que fazem o tratamento e confiaram no nosso trabalho para lutar por essa bandeira. Fiz como sempre a minha obrigação, mas infelizmente muitos políticos da cidade de Sete Lagoas que tinham que lutar conosco simplesmente abriram mão da luta. Digo a todos os pacientes que a vitória é nossa” enfatizou Douglas Melo.

A alteração na Portaria de número 659, de 9 de junho de 2021 do Ministério da Saúde, já foi publicada no Diário Oficial da União, levando alívio e a força do trabalho de Douglas Melo para toda magrorregião. “Enquanto eu for deputado estadual, Sete Lagoas e região não perderá nenhum serviço para outras cidades, pelo contrário buscarei sempre o melhor para o nosso povo” disse Douglas aliviado.

Com Ascom/dep.Douglas Melo