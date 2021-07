Projeto Doarte e Rede de Ensino Promove realizam campanha do Agasalho e Cobertores em Sete Lagoas

O projeto Doarte em parceria com a Rede de Ensino Promove, realiza a campanha de Agasalhos e Cobertores “Sua solidariedade que aquece”. O projeto, que foi fundado em março de 2017, por amigos amantes da música que leva amor, afeto, carinho, alegria e esperança para os seus assistidos em hospitais, asilos, creches e acamados em domicílio.

Como não está podendo atuar nos pontos devido à pandemia, o projeto Doarte está abraçando uma outra condição em paralelo com atendimento para famílias carentes com cestas básicas e materiais de limpeza. Ele também está fazendo a distribuição de marmitex, agasalhos e cobertas para pessoas em situação de rua. O projeto é totalmente mantido, com doações de seus membros.

As doações para a campanha de Agasalhos e Cobertores, poderão ser entregues na Faculdade Promove na rua Dr. Pena, 35, Centro de Sete Lagoas.

Da Redação