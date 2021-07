Geração de Ouro foi o tema da edição anterior quando falamos dos pais hoje idosos, de uma geração antiga, cuja forma de educação transmitida para nós filhos era diferente dos tempos atuais. A educação que muitos receberam, foi uma herança que enriqueceu muitos filhos, não de bens materiais, mas sim de conhecimentos. Boas heranças! Mas sabemos que os dedos das mãos não são iguais, e nem todos os filhos devem seguir fielmente os caminhos daqueles pais que não ensinaram caminhos corretos.

A herança na qual me refiro não é de bens materiais, mesmo porque, se foram adquiridas de forma “suja, ilícita” não deverá ser bem vinda.

Atente para história abaixo:

– Caminhavam dois burros, um com uma carga de açúcar, e outro com uma carga de esponjas.

Dizia o 1º: Caminhemos com cuidado, porque a estrada é perigosa.

O 2º arguiu: Onde está o perigo?

Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui.

Nem sempre é assim, onde passa um, pode não passar outro, afirmou o 1º.

Que burrice!

Eu sei viver, gabo-me disso, e minha ciência toda se resume em só imitar o que os outros fazem, disse o 2º.

Nem sempre é assim, nem sempre é assim… continuou a filosofar o 1º.

Nisto alcançaram o rio, cuja ponte havia caído no dia anterior. E agora? Agora é passar.

O burro de açúcar meteu-se na correnteza e, como a carga ia se dissolvendo ao contato da água, conseguiu sem dificuldade pôr pé na margem oposta.

O burro da esponja, fiel às suas ideias, pensou consigo: Se ele passou, passarei também. Mas sua carga, em vez de esvair-se como a do 1º, cresceu de peso a tal ponto que o pobre tolo foi ao fundo.

Bem dizia eu: Não basta imitar, é preciso poder imitar, comentou o outro.

Existe a geração de pais de ouro que deixaram a rica herança da educação e conhecimentos para seus filhos, ensinando-os qual o caminho a seguir. Existem também pais que deixaram maus exemplos e caminhos tenebrosos.

Não receba uma herança maldita. “Seja uma versão excelente de si mesmo e não uma cópia medíocre de outra pessoa”.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com