Taxa de ocupação dos leitos UTI / Covid e novos casos, tiveram leve queda nas últimas 24 horas. Confira dados no boletim desta quarta (30)

Prefeitura realiza mais um “chamadão” para públicos prioritários que ainda não se vacinaram.

Sete Lagoas fecha o mês de junho somando 21.243 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de 58 casos: 30 mulheres e 28 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 782 pessoas (28,5% a menos que na semana passada) e 5.125 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 42.058 desde o início da pandemia. Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi confirmado ontem: uma mulher de 81 anos que estava internada no hospital da Unimed. A cidade chega a 563 óbitos, 31 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 220 pessoas em isolamento domiciliar e 20.429 já curados.

Hospitalizados

Dos 81 internados hoje, 44 estão em UTI e 37 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 26 são de Sete Lagoas e 18 de outras cidades da região, sendo seis de Papagaios, quatro de Pompéu, dois de Paraopeba, e os demais de Maravilhas, Baldim, Capim Branco, Paineiras, Fortuna de Minas e Curvelo. Entre os internados, 65 testaram positivo para Covid, nove tiveram resultado negativo e sete aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são dez internações, sendo três em UTI, duas delas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 44 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed são 22 pacientes internados, sendo 11 em UTI. E na UPA estão hoje cinco internados, dois deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação hoje é de 80%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 76%.

Vacinação

Hoje se vacinaram as pessoas a partir dos 50 anos de idade. Amanhã, quinta-feira, a Prefeitura realiza mais um “chamadão” para pessoas de grupos prioritários que não receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em calendários definidos anteriormente. Serão contemplados desta vez as pessoas com deficiência ou comorbidades, os trabalhadores da Saúde, da Educação, da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de profissionais do transporte público coletivo e escolar e os caminhoneiros. As lactantes (até seis meses), puérperas (até 45 dias) e grávidas também devem participar.

As pessoas a pé devem ir à faculdade UNA (Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, bairro Santo Antônio) e, de carro, no sistema drive thru, no estacionamento da Faculdade Ciências da Vida (Av. Perimetral, 12.632, Indústrias), de 9h às 16h. Além de documentos comuns como identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa, todos devem ficar atentos à documentação exigida para cada grupo específico.

E nesta sexta, 2 de julho, as pessoas a partir de 49 anos de idade se vacinam na quadra do Colégio Regina Pacis a pé (Praça Tiradentes, 34, Centro) e nos estacionamentos do Unifemm (R. Pedra Grande) e faculdade Atenas (Av. Perimetral, ao lado da Bombril), em sistema drive-thru, de 09h às 16h. As pessoas que perderam a vacinação por idade em datas anteriores devem se vacinar nesta sexta também, nos mesmos locais. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa. Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta terça-feira, 29 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 82.509 pessoas (34,1% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.367 pessoas (11,3% da população). Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus