Prefeitura reforma e adequa escolas municipais para retorno presencial quando Minas Consciente permitir

Milhares de pais e alunos da rede de ensino de Sete Lagoas vivem a expectativa da volta gradativa às aulas presenciais. A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação – vem adotando um modelo híbrido e remoto de ensino. Os espaços estão equipados com computadores e internet, possibilitando que os professores interajam com os estudantes.

De acordo com a a gerente educacional da Secretaria, Alexandrina Guimarães, as escolas estão sendo preparadas de acordo com o protocolo sanitário, com todos os professores já vacinados com a primeira dose. “A secretária Roselene já solicitou que todos os alunos a partir de 12 anos também sejam vacinados. Adquirimos Chromebooks, já distribuídos a todas as escolas, inauguramos o Portal do Aluno na semana passada, além da previsão de compra de computadores para todas as salas de aula”, afirma. Alexandrina ressalta ainda que as escolas municipais nunca fecharam durante toda a pandemia. “Os alunos sem acesso à internet buscam as atividades impressas nas escolas, de modo que o conhecimento chega a todos, igualmente”, completa.

No total, são 57 escolas municipais, 28 delas já completamente adequadas às normas sanitárias por causa da pandemia do coronavírus. Sete delas seguem sendo reformadas, 14 unidades ainda vão receber pequenos reparos e oito delas dependem de adequações, mas com dinheiro já em caixa. “É assim que vamos receber nossos alunos quando tivermos definido o cronograma de retorno das aulas presenciais nas escolas municipais”, acrescentar o secretário adjunto da Educação, Renato Gomes.

Conforme explica a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, estão sendo preparados dois protocolos, sendo um sanitário e outro pedagógico, além de uma portaria para o ensino híbrido. “O protocolo sanitário é uma exigência do programa Minas Consciente, e já se encontra na Procuradoria Geral do Município para análise e publicação. O protocolo pedagógico está sendo construído e a portaria está na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara”, detalha a secretária. Diretores, professores e funcionários da rede municipal de ensino de Sete Lagoas não veem a hora de poder, novamente, abraçar os alunos, dentro dos parâmetros de segurança e higiene preconizados pelas autoridades de saúde.