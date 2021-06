Sete pessoas são presas por atuarem ilegalmente como despachantes nos arredores do Detran em BH

Sete falsos despachantes foram presos nesta terça-feira (29), em Belo Horizonte, durante operação conjunta das polícias Civil e Militar. A ação foi realizada no bairro Gameleira, no entorno do Departamento de Trânsito (Detran), na região Oeste da capital.

De acordo com o delegado Matheus Cobucci Salles, chefe da Divisão de Registro de Veículos (DRV) do Detran, os trabalhos fizeram parte da segunda fase da operação Caminho Certo, que visa a desarticular pessoas exercendo ilegalmente a atividade. Ao todo, 20 agentes de segurança participaram das ações.

Os suspeitos, segundo ele, agem nos arredores da divisão, abordando motoristas a fim de ofertar serviços prestados pelo Departamento de Trânsito que, em muitos casos, estão disponíveis gratuitamente no órgão público por meio on-line e podem ser feitos pelo próprio usuário, sem necessidade de intermediários.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia Especializada Adjunta ao Juizado Especial Criminal (Deajec), onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela contravenção penal, e foram liberados.

Fonte: Hoje em Dia