Com Ribamar comandando o ataque, América visita o Bahia, pela 8ª rodada do Brasileiro

A Era Vagner Mancini já surtiu algum efeito no América, mas ainda falta muita coisa pela frente, já que o time não obteve sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Dois empates depois – e uma dose de azar – do início de trajetória do treinador, o Coelho segue sua busca nesta quarta-feira (30), às 19h, contra o Bahia, no Pituaçu, pela oitava rodada.

Assim como se deu nos dois confrontos mais recentes, o Alviverde conta com Ribamar no comando do ataque da equipe. Esta, aliás, foi uma das primeiras mudanças promovidas por Mancini.

“Estou tendo a oportunidade de começar jogando. Foram dois duelos consecutivos, e fico feliz pelas oportunidades. Estou pegando ritmo, e agora é dar sequência para ajudar o América a conseguir as vitórias. Quando entro em campo, luto sempre pela bola, é uma característica minha”, afirmou Ribamar.

E o atacante já foi às redes neste Brasileirão. Foi dele o tento americano no empate em 1 a 1 com o Internacional, na rodada passada. Com um pouco mais de capricho na finalização, poderia ter anotado outro.

“Para minha posição, que é centroavante, fazer gol é muito importante. Procuro trabalhar bastante no dia a dia para ajudar meus companheiros. O gol é consequência”, disse.

Formação ofensiva

Diante do Bahia, ele espera contribuir novamente. Se Mancini não preparar alguma surpresa para o próximo embate, a tendência é que Ribamar volte a formar dupla de ataque com Rodolfo.

“Tem sido muito bom para mim (esse esquema de jogo). O Rodolfo se movimenta bastante, e o adversário fica preocupado com ele. Aí sobra espaço para mim. E vice-versa. Isso é bom para nós dois”, comentou.

FICHA TÉCNICA

BAHIA

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Thaciano, Rodriguinho e Daniel; Rossi e Gilberto (Thonny Anderson)

Técnico: Dado Cavalcanti

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann (Ricardo Silva) e Alan Ruschel; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Felipe Azevedo e Marcelo Toscano; Ribamar e Rodolfo. Técnico: Vagner Mancini

DATA: 30 de junho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Pituaçu

CIDADE: Salvador

MOTIVO: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leo Simão Holanda, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Cleberson do Nascimento Leite, todos do Ceará

VAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere

Fonte: Hoje em Dia