Prefeitura segue com cronograma de vacinação; saiba quem pode

Nesta quarta-feira, dia 30, a vacinação avança para pessoas a partir dos 50 anos de idade, incluindo também aquelas pessoas de 51 anos que não puderam se vacinar na segunda. Os locais são a quadra do Colégio Regina Pacis (a pé) e os estacionamentos do Unifemm e Faculdade Atenas (para quem for de carro), de 09h às 16h. Documentos: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta segunda-feira, 28 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 81.020 pessoas (33,5% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.352 pessoas (11,3% da população). Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronav