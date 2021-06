Ao vivo: volta às aulas presenciais é tema de debate na Assembleia hoje

O retorno das aulas presenciais em Minas Gerais, iniciado na semana passada, é uma das pautas centrais do terceiro dia do Assembleia Fiscaliza. Nesta quarta (30), a reunião recebe a titular da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Julia Sant’Anna.

O encontro, realizado no Auditório José de Alencar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), é coordenado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo como convidada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Assembleia Fiscaliza

O Assembleia Fiscaliza é um processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais, em que secretários do Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer a reuniões das comissões da Assembleia para fornecer informações sobre a gestão de suas respectivas áreas.

Dando continuidade aos esforços de fiscalização das políticas públicas oferecidas à população de Minas Gerais, as reuniões serão realizadas até 2 de julho. Por meio de convocação, gestores das secretarias e de órgãos de Governo prestarão esclarecimentos sobre a gestão de suas pastas.

Neste ano, os destaques são as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e para a mitigação de seus impactos, e o planejamento estruturado para a retomada das atividades rotineiras.

Fonte: Hoje em Dia