Que tal ser sócio do 100 anos de Guaraná Antarctica?

Quem embarcar nessa história poderá co-criar ações e promoções e até garantir um pé de meia

Já pensou se tornar sócio ou sócia de uma marca no ano que ela comemora 100 anos e ver suas ideias ganhando vida? Agora, isso é possível!

Remendar a sandália com prego, abrir a geladeira só pra ficar pensando na vida ou achar que aquele pote estava repleto de sorvete quando, na verdade, era feijão. Quem já vivenciou alguma dessas experiências está convocado para virar sócio ou sócia de Guaraná Antarctica, justamente no ano em que ele completa 100 anos de muita brasilidade. Afinal, se Guaraná Antarctica é feito com o melhor do Brasil, a criatividade do nosso povo não poderia ficar de fora dessa comemoração.

“Guaraná Antarctica é uma marca brasileira e, no ano em que atingimos um marco importante dessa trajetória, nada mais justo do que compartilhar este momento com os consumidores que são parte fundamental dessa história. Vamos juntos construir o centenário de Guaraná Antarctica e deixá-lo ainda mais especial, afinal Guaraná é feito com o melhor do Brasil”, afirma Julia Chieppe, gerente de Marketing de Guaraná Antarctica.

E as vagas já estão abertas, a partir de hoje, na plataforma de cocriação oficial do centenário. Lá, os consumidores podem se tornar sócios dos 100 anos da marca com um simples cadastro e, a partir de então, começar a co-criar e decidir o futuro da marca em 2021, participando de ativações, criando novas promoções e ganhando a possibilidade de garantir um pé de meia. Logo na entrada do programa, alguns sortudos serão bonificados com R$1.000 e, todos os cadastrados, beneficiados com 30% de desconto na compra de produtos do portfólio pelo aplicativo de bebidas Zé Delivery*.

Entre os desafios, as sócias e sócios dos 100 anos de Guaraná Antarctica precisarão sair da caixinha para escolher o novo bordão do Coisa Nossa**, o maior canal de uma marca nacional no Youtube. Quando o assunto é promoção***, as cinco melhores ideias serão colocadas no ar e, seus criadores, além de ganhar um ano de Guaraná Antarctica, atacarão de garotas ou garotos propaganda em um filme para a marca.

E como a ação vai até dezembro, tem muita coisa boa para acontecer nos próximos meses. De sabores a mais participações especiais.

História de Guaraná

Criado em 1921, na cidade de Maués, no coração da Amazônia, Guaraná Antarctica tem um sabor único do fruto. Pioneira, a bebida conquistou o paladar dos brasileiros e estrangeiros e se tornou sinônimo de produto original do Brasil em todo o mundo. Além da versão regular, a família de Guaraná Antarctica também oferece ao consumidor o Guaraná Antarctica sem açúcar e o mais recente lançamento o Guaraná Natú.

Para mais informações consulte o regulamento aqui

*válido um cupom por CPF, sujeito à disponibilidade de estoque.

**Trocadinho: Consulte o regulamento aqui – Certificado de Autorização SECAP/ME 05.013360/2021

***Promo: Consulte o regulamento aqui – Certificado de Autorização SECAP/ME 03.013361/2021

Com rede de comunicação