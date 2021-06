Vereador Caio Valace vai destinar diferença de sua recomposição salarial a entidades sociais

Em sua comunicação pessoal, durante reunião ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagoas, na manhã desta terça-feira, 29, o vereador Caio Valace esclareceu mais uma vez a polêmica envolvendo a recente recomposição salarial dos servidores do legislativo. Na última semana, uma montagem com fotos de vereadores a favor e contrários à resolução correu as redes sociais da cidade. A arte induzia a população a crer tratar-se de aumento de salários quando, na verdade, foi aprovada correção salarial com base na inflação do último ano, de 5,2%.

Em seu esclarecimento, Caio Valace lembrou que a revisão anual não pode ser confundida com aumento de salário. “É um direito constitucional de todo servidor público, segundo a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020”, afirmou o vereador, lembrando que o Executivo já havia concedido o mesmo direito a seus servidores no início do ano. “Não se pode tratar o servidor do Legislativo diferente do Executivo. O mesmo direito deve ser assegurado a todos”, ponderou.

Caio Valace lembrou ainda que qualquer vereador poderia ter apresentado emenda ao projeto, modificando sua redação original excluindo os vereadores da revisão anual, porém, nenhum o fez. “Assim, esses parlamentares se posicionaram contra o direito dos mais de 260 servidores públicos do Legislativo à proteção de seus salários contra a inflação”, completou.

Doação

Em sua fala, Caio Valace lembrou que já havia dito aos seus pares, os 16 edis, antes da votação da matéria, que iria repassar a recomposição durante todo o ano de 2021 às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da cidade e que está cumprindo com sua palavra. “Todos os meses, durante todo o ano, vou publicar o PIX com a transferência repassada às entidades com a diferença da minha recomposição salarial. É justo compartilhar com as entidades sociais, que precisam desse apoio”, alegou. Finalizando sua fala, o edil agradeceu ao prefeito Duílio de Castro e à Secretaria Adjunta de Esportes, às associações e comunidades envolvidas, pelo “Projeto Corujão”, do vereador Caio Valace, para iluminação dos campos da cidade, como Santa Luzia (Bariri), Dona Sílvia, Lagoa Grande II (quadra e campo), Verde Vale, Primavera, Campo de Terrão do Veiga ao lado da Escola da Ambev, quadra do Silva Xavier, entre outros.

Comunicação e Gestão de Mídias Sociais Vereador Caio Valace