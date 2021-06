Prefeitura de Sete Lagoas paga folha salarial, nesta quarta (30)

A Prefeitura de Sete Lagoas paga nesta quarta-feira, 30, a folha salarial dos servidores municipais da administração direta e indireta e inativos referente ao mês de junho. Será a 16ª vez consecutiva que a gestão Duílio de Castro garante o dinheiro na conta do funcionalismo de maneira antecipada e dentro do próprio mês trabalhado.

A manutenção do cronograma antecipado de pagamento é reflexo do equilíbrio financeiro conquistado pelo governo municipal desde a gestão passada, a despeito da redução da arrecadação por conta da pandemia. Um abrangente choque de gestão foi implantado com a redução de custos, modernização da máquina pública e direcionamento correto de recursos. Com isso, deste março de 2020, primeiro mês da pandemia, ocorre a antecipação da folha salarial.

“Além de uma demonstração de reconhecimento e respeito ao funcionalismo, mantemos a economia aquecida neste período pandêmico. Apensar das dificuldades e consequente queda de receita, estamos garantindo que o servidor seja beneficiado. Sempre fizemos nossa parte e, certamente, o pagamento em dia é sempre um fomento para vários setores econômicos”, avalia o prefeito Duílio de Castro.