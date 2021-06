Polícia Civil de Sete Lagoas prende suspeito de feminicídio em academia de Belo Horizonte

Durante a “Operação Frida”, a equipe de policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Sete Lagoas, realizou varias diligências investigativas na tentativa de localizar e prender o foragido da justiça C.M.F suspeito de crime feminicídio no bairro Aeroporto, ocorrido em 27 de abril deste ano em Sete Lagoas. Durante as investigações, apurou-se que o foragido poderia estar homiziado em um hotel localizado na região central de Belo Horizonte. Com isso, foram feitos vários levantamentos, tendo sido confirmado que o mesmo estaria residindo no referido hotel no Centro de Belo Horizonte.

A equipe apurou ainda, que o suspeito estaria frequentando uma academia localizada também no Centro da Capital. Na manhã desta terça-feira, 29, parte da equipe visualizou o suspeito saindo do hotel e o seguiu até a academia, onde já se encontravam outros policiais.

Após adentrar e iniciar as atividades físicas, o foragido foi surpreendido e preso. Após as formalidades o mesmo foi encaminhado ao sistema prisional.

A mãe do suspeito segue presa, por suspeita de participação no crime.

Ascom/Polícia Civil SL