Programação especial em Sete Lagoas marca o dia nacional do bombeiro, no próximo dia 2

Na Semana do dia 02 de Junho dia nacional do bombeiro, com o objetivo de estimular a autoproteção para a redução do número de vítimas graves e fatais em acidentes domésticos, acontece uma extensa programação pela 5ª Companhia do Corpo de Bombeiros em Sete Lagoas.

Durante a semana, acontecem entrevistas para imprensa, palestras em escolas, simulação de salvamento entre outras atividades comemorativas. Confira, a programação:

Visita e entrevista em várias rádio locais, enfatizando o tema autoproteção;

Palestras em escolas de inglês da região, com foco na prevenção de acidentes domésticos ;

Nos dias 28,29 e 30 acontece ação conjunta com a Policia Militar e IEF com queima controlada no Monumento Nacional Estadual Gruta Rei do Mato às margens da rodovia;

Na quarta-feira, 30, acontece a solenidade para a entrega de medalha aos militares, que foram destaque nas ações Bombeiro Militar e na quinta-feira, será realizado um simulado de salvamento em altura, com resgate de vítima em um edifício de Sete Lagoas.

Redação com informações da 5ª Cia BM/SL