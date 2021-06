Prefeitura realizará mutirão de limpeza e capina nos bairros São Francisco e Nossa Senhora do Carmo II

Com o objetivo de combater e controlar a proliferação dos vetores da leishmaniose, dengue, culex e caramujo africano, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Codesel, Dengue, Controle do Pernilongo e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – realiza mais um mutirão de limpeza, desta vez, nos bairros São Francisco e Nossa Senhora do Carmo II. O mutirão ocorre nesta quinta e sexta-feira, dias 1 e 2 de julho, de 08h às 16h.

O trabalho coletivo envolve a participação de cerca de 200 servidores municipais, com a mesma logística feita nos bairros Itapuã I e II, Alvorada e Planalto nos últimos meses. “Estamos dando continuidade aos mutirões de limpeza com o objetivo de reduzir os vetores e pragas urbanas, limpando praças, lotes e calçadas”, conta a coordenadora do Centro de Controle das Zoonoses (CCZ), Patrícia Silveira.

A ação se concentra em retirada de galhos, materiais orgânicos em geral, garrafas, pneus, entre outros materiais inservíveis. “Agradeço aos profissionais da Prefeitura que estão realizando mais esse mutirão e peço a colaboração dos moradores. A Prefeitura faz esse trabalho com muito carinho, mas pedimos o apoio da população para que mantenha limpas as ruas, praças e calçadas para que possamos evitar a disseminação dessas pragas”, pede o prefeito Duílio de Castro.

“Estamos fortalecendo essas ações tendo em vista o aumento no número de casos de dengue, leishmaniose e até mesmo a Covid”, alerta o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. Por isso, é importante que os moradores dessem bairros se antecipem ao mutirão, podando galhos de plantas e árvores de seus lotes, retirando entulhos, recolhendo o lixo e colocando em sacos plásticos no passeio em frente ao imóvel, facilitando assim o trabalho das equipes.

