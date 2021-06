Dicas de decoração para deixar o quarto mais aconchegante

Deixar a casa bem quentinha no inverno é um grande desafio. E existem boas soluções para decoração de quarto

Algumas pessoas no Brasil podem achar curiosa essa ideia de preparar os ambientes de casa para enfrentar o inverno mais rigoroso. Acontece que essa é, de fato, a realidade para muitas famílias que vivem no nosso país.

Mesmo com a situação do Aquecimento Global, a temperatura nas regiões mais ao sul do território castiga aqueles que vivem em residências que não estão bem climatizadas.

O ideal seria que, desde a concepção do projeto arquitetônico, já se pensasse numa maneira de isolar bem os ambientes do frio. Nas regiões de colonização europeia, é comum vermos casas feitas de madeira e pedra.

Já aquelas residências feitas em um sistema comum de construção precisam ter a temperatura interna regulada através de equipamentos especiais. Para o quarto, por exemplo, podemos pensar em ar-condicionado e lareira.

Aliás, falando especificamente das lareiras, existem vários modelos diferentes. A tradicional, alimentada pela queima de lenha, é sempre muito bem quista em termos estéticos.

Porém, ela não é nada ecológica e pode representar um risco à segurança das pessoas. Melhor seria a utilização de uma lareira elétrica – que até mesmo pode ser embutida em marcenarias que imitam as torres das lareiras à lenha.

Óbvio que utilizar lenha, gás ou eletricidade representa um gasto considerável no nosso orçamento do mês. Talvez não seja preciso tudo isso.

Se prepararmos bem o ambiente, com revestimentos, móveis e acessórios que regulam as temperaturas, já pode ser suficiente. De todos os materiais possíveis de serem utilizados, a madeira é, sem dúvidas, a melhor opção para deixar os ambientes mais confortáveis – um excelente isolante térmico.

Isso quer dizer o quê? Que quanto mais elementos neste material nós tivermos no quarto, mais quentinho esse ambiente irá parecer ser. Isso inclui não só a cobertura de piso, mas um possível painel de cabeceira e até mesmo móveis como guarda-roupa.

E além da madeira regular a sensação térmica, ela também pode mudar a impressão visual que as pessoas têm do cômodo, enxergando este cenário como mais sendo acolhedor.

É claro que não poderíamos terminar esse texto sem lembrar de mais dois itens de revestimento que podem melhorar as decorações de quarto. Seriam eles os tapetes e as cortinas.

Para o período do inverno, seria preciso utilizar aquelas peças mais espessas, ajudando a bloquear mais a passagem do frio para o ambiente. São exemplos de tecidos para cortinas mais encorpadas: linhão, jacquard, veludo e sarja.

Lembrando que, quando chegar o período da primavera e do verão, é melhor que esses itens sejam trocados por outros, mais leves e, talvez, até mais claros também.

Fonte: exame.com/casual/