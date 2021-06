Férias de julho: é seguro viajar com o pet no inverno?

Veterinária dá dicas para quem deseja levar o melhor amigo para aquela viagem no tempo frio

As férias de julho estão chegando e, com isso, muitas pessoas decidem viajar. Mesmo com as restrições, devido à pandemia da Covid-19. Passando algum tempo longe de casa, a preocupação para a maioria das pessoas é com os animais de estimação, que ficarão em casa ou, para quem não abre mão de aproveitar todos os momentos ao lado do pet, o que fazer para levar o filho de quatro patas consigo.

A médica veterinária Bianca Bennati explica que saber exatamente quando é o melhor momento de levar ou não o pet depende do período que o dono passará viajando, como o animal se comporta no lugar e se o espaço está preparado para recebê-lo.

Gatos, por exemplo, muitas vezes tendem a ficar melhor em suas casas do que em lugares estranhos, mas no caso de um ambiente que esteja preparado para evitar fugas e o tutor for passar muitos dias, é melhor levar o pet. Os felinos podem ficar tranquilamente um final de semana sozinhos em casa, em casos de viagens mais longas o dono pode optar por contratar uma cat sister.

No caso de cachorros, eles geralmente não ficam bem sozinhos, tendo a necessidade de estar próximo ao tutor, além de necessitar de cuidados mais intensos. Alguns cachorros podem ficar um fim de semana sozinhos que não terão problemas, mas alguns animais não conseguem. Por isso, cabe ao tutor avaliar se o animal poderia e aguentaria de forma saudável ficar esse tempo.

Caso ele opte por levar o animal, ele precisa se certificar que o local para onde ele vai aceita hospedar animais e, caso aceite, se tem alguma necessidade de apresentar certificados de saúde e comprovantes de vacina. O proprietário deve ficar de olho se o local escolhido tem barreiras e telas de proteção para evitar fugas e se o animal também poderá circular nas áreas comuns.

Não posso levar o pet, e agora?

Mas caso o melhor seja não levar o pet, ou não seja possível , pode procurar cuidadores que vão até a casa das pessoas e cuidam dos animais, geralmente a melhor opção para os gatos são as cat sisters , mas pode optar por hotéis de animais ou deixar na casa de pessoas conhecidas. Tudo vai depender de como o animal vai reagir e do tempo que ele passará fora.

O que levar na mala do pet?

A ração que ele está acostumado a comer não pode faltar, para não correr riscos dele apresentar qualquer problema intestinal, brinquedos e caminha para tornar a estadia mais confortável e menos estressante. Se o animal faz uso de medicações também não podem ser esquecidas.

