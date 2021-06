Paraopeba recebe nova viatura adquirida através de emenda parlamentar

No dia 25 de junho de 2021, a Polícia Militar, através da 168ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar, recebeu nova viatura policial para emprego operacional em atendimento à cidade de Paraopeba.

A viatura foi adquirida com recurso de emenda parlamentar do Deputado Douglas Mello, e a entrega do veículo ocorreu durante solenidade realizada na cidade de Paraopeba/MG, com a presença do senhor deputado citado, do Comandante do 25º BPM, Luiz Faustino Marinho Júnior, do Comandante da 168ª Cia PM, Wanderson Wlisses Martins Moura, do prefeito municipal José Valadares Baía, do vice prefeito municipal, Aroldo Costa Melo, do Delegado Arlem Peterson Silva Ribeiro e do Presidente do Consep da cidade, José Hélio Ribeiro da Silva

Durante o evento foram destacadas as atuações da Polícia Militar em todo o Estado de Minas Gerais e a importância do aparelhamento institucional para melhorar atendimento à população e proporcionar ainda mais a segurança no município.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar