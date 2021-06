Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (28)

1º Tempo

O final de semana será marcado pelo início do Campeonato Mineiro do Módulo II. A competição, que dará duas vagas para a elite do futebol estadual em 2022, será dividida em duas fases e quem quiser alcançar o objetivo do acesso terá que entram em campo em 17 oportunidades entre os meses de julho e outubro.

Sem o poderio financeiro de alguns concorrentes, o Democrata optou por manter a base de 2020, incluindo o técnico Paulinho Guará, que dirige a equipe pela quarta temporada consecutiva.

Alguns atletas foram contratados com o intuito de aumentar a competitividade do grupo, sendo o goleiro Gomes, o mais conhecido de todos. Aos 41 anos ele volta ao clube que o revelou 22 anos atrás.

O Democrata está fora da Primeira Divisão do Campeonato Mineiro desde 2008. Desde a inauguração da Arena do Jacaré, em 2006, foram apenas três temporadas na elite da competição.

Apesar dos enormes desafios do campeonato e de tantas dificuldades, ainda mais agravadas com o advento da pandemia, o Jacaré dará o seu pontapé inicial para buscar o retorno ao Módulo I neste sábado, às 15 horas, fora de casa contra o Betim. Boa sorte, Democrata!

2º Tempo

Na última edição da Libertadores, vimos o Flamengo, melhor time da América, ser eliminado nos pênaltis para o argentino Racing, em um jogo dramático com Rodrigo Caio expulso, e Willian Arão ir de herói a vilão.

Outros dois clubes brasileiros mostraram organização e melhor entendimento da competição e chegaram à final. O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, com gol de Breno Lopes, e faturou o título. A Libertadores é um torneio que vai além de ser o melhor.

Vimos também neste ano, o tricampeão Grêmio ser eliminado na terceira fase preliminar para o Independente Del Valle. O clube gaúcho perdeu os dois jogos. O time equatoriano se classificou e caiu no Grupo A com o Palmeiras. O Santos passou pela fase seletiva, mas caiu na fase de grupos.

Dos seis clubes brasileiros que permanecem na disputa neste ano, na 61ª edição da história da Libertadores, cinco terminaram como campeões de seus grupos: Fluminense, Flamengo, Internacional, Palmeiras e Atlético.

Em alguns dias começa a fase eliminatória e muitas surpresas poderão ocorrer. O Atlético, por exemplo, vai enfrentar o Boca Juniors, com tendência de ser num dos confrontos mais equilibrados das oitavas-de-final.

Favoritos ao título? Impossível apontá-los neste momento!

3º Tempo

O Cruzeiro passa pelo pior momento de sua história, com problemas financeiros graves, dívidas milionárias e situado na parte intermediária da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, com receitas minguadas e desconfiança em relação ao futuro do clube. Não bastasse todo esse cenário trágico, a Raposa está perto de sofrer na próxima semana uma nova punição da Fifa, com o impedimento de registros de atletas. Antes dessa penalidade, causada por débito com o Defensor Sporting (URU) ainda pela contratação de Arrascaeta, em 2015, o clube anunciou um pacote de contratações: os laterais Norberto e Jean Victor, e os atacantes Wellington Nem e Keké.

Funcionários do Cruzeiro com realidade distante dos altos salários de atletas, esperam que tais contratações não piorem ainda mais o cenário de constantes atrasos salariais.

Os atrasos acontecem por causa de inúmeros bloqueios judiciais nas contas do clube, que não tem dinheiro para quitar nem mesmo as cobranças executadas na Justiça. Estão ativos no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) 168 processos trabalhistas contra o Cruzeiro. Credores acionam possíveis geradores de renda para a Raposa e nem assim conseguem garantias de recebimento. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por exemplo, foi notificada por Eduardo Uram, via empresa Brazil Soccer, para informar sobre receitas futuras do Cruzeiro. E a resposta da entidade que comanda o futebol no Brasil foi que a Raposa não tinha previsão de recebimentos financeiro.

Democrata estreia no Módulo II em Betim sonhando com o acesso, após 14 anos

O Campeonato Mineiro do Módulo II começa neste sábado. Serão mais de 03 meses de disputa pelas duas vagas para a divisão principal do estado entre os 12 participantes.

A rodada inicial está programada para este final de semana, dias 03 e 04 de julho e a rodada final do quadrangular decisivo está prevista para o dia 02 de outubro.

Além do campeão da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, Aymorés (Ubá), e do vice União Luziense (Santa Luzia), e dos rebaixados no Módulo I de 2020, Tupynambás (Juiz de Fora) e Villa Nova (Nova Lima), estão confirmados Betim (Betim), Serranense (Nova Serrana), Democrata SL (Sete Lagoas), Democrata GV (Governador Valadares), Guarani (Divinópolis), Ipatinga (Ipatinga), Nacional (Muriaé) e Tupi (Juiz de Fora).

A primeira rodada ficou definida assim:

Sábado, 03 de julho:

15:00 – Betim x Democrata SL – Arena Vera Cruz, em Betim

15:00 – União Luziense x Villa Nova – Estádio Victor Andrade de Brito, em Santa Luzia

15:00 – Democrata GV x Aymorés – Estádio Mamudão, em Governador Valadares

15:30 – Tupi x Ipatinga – Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora

16:00 – Serranense x Guarani – Arena do Calçado, em Nova Serrana

Domingo, 04 de julho:

11:00 – Tupynambás x Nacional de Muriaé – Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora

A fórmula de disputa será a mesma de 2020. Os 12 clubes se enfrentam em turno único, no sistema de todos contra todos, na primeira fase, que vai de 3 de julho a 28 de agosto.

Apenas duas rodadas serão realizadas em meios de semana, nos dias 21 de julho e 11 de agosto.

Os quatro melhores se classificam para o Quadrangular Final, que será disputado no sistema de todos contra todos, em turno e returno, entre os dias 4 de setembro e 2 de outubro. Os dois melhores colocados sobem para a elite em 2020.

O Módulo II do Campeonato Mineiro seguirá sendo sub-24. No entanto, não há mais limite de inscrição de jogadores acima dessa faixa etária.

Porém, apenas sete jogadores com mais de 24 anos poderão ser relacionados por partida. Desta forma, um clube pode contratar 10 jogadores acima de 24 anos, por exemplo. Mas apenas sete deles podem ser relacionados para uma partida. O limite total de inscrições por equipe é de 30 atletas.

Para a primeira rodada da primeira fase, os jogadores devem ser inscritos até 30 de junho. A data limite para inscrições para o início do Quadrangular Final é 3 de setembro.

Serão permitidas cinco trocas de atletas na lista da primeira fase para o Quadrangular.

JACARÉ PRONTO: O Democrata fez uma boa pré-temporada, durante mais de 30 dias e o técnico Paulinho Guará promete um time bastante competitivo para a disputa do Módulo II.

O time fechou a série de amistosos antes da estreia com empate por 0 x 0 com a boa equipe do União Luziense. Apesar do placar em branco, o treinador Paulinho Guará considerou o teste como o melhor de todos, em comparação com os outros realizados na pré-temporada, o que dá mostras de um crescimento da equipe. Depois de 14 anos o Jacaré tenta retornar à elite do futebol mineiro.

Sem poder contar com o lateral Magal, em recuperação de um cansaço muscular, e o goleiro Gomes resolvendo problemas pessoais, a equipe base do jogo treino foi esta: Zé Carlos, Wesley, Diogo, Carciano e Heitor; Rafinha, Claiton, Neto e Isac; Guilherminho e Sala.

A Rádio Eldorado de Sete Lagoas fará a transmissão de todas as partidas do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II. A emissora pode ser sintonizada através do canal 1.300 AM. Pelo facebook ou ainda pelo aplicativo da emissora, que pode ser baixado no site www.eldorado.1300.com.br.