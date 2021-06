Minas prevê a chegada de mais 6,5 milhões de doses de vacinas contra Covid entre agosto e setembro

Remessas com mais de 6,5 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 devem ser entregues pelo Ministério da Saúde ao governo de Minas entre agosto e setembro, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, durante edição do Assembleia Fiscaliza desta segunda-feira (28).

Segundo o chefe da pasta estadual, com esse quantitativo, toda a população mineira deverá ser protegida contra a doença até outubro. Por outro lado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que a imunização dos adultos será concluída em setembro no Brasil.

“O cálculo que a secretaria fez é de acordo com essa perspectiva e, a partir dela, em outubro, todo adulto será vacinado com a primeira dose. Obviamente, caso haja adiantamento da entrega, a gente pode puxar isso para setembro”, disse o gestor mineiro.

Além disso, durante participação na sessão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Baccheretti reforçou a intenção do governo estadual de adquirir doses da Sputnik V.

As negociações já foram iniciadas junto ao Consulado da Rússia e o pedido de importação do quantitativo referente a 1% da população do estado já foi enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

De acordo com o Vacinômetro, painel que monitora a vacinação em Minas, 13 milhões de unidades já foram disponibilizadas ao território, entre CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Ao todo, 6,8 milhões de pessoas receberam a primeira dose, sendo que 2,6 milhões delas já tomaram o reforço.

