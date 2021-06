URGENTE: Acidente próximo ao Catavento, na MG-238, deixa uma vítima fatal

Um grave acidente foi registrado nesta segunda-feira (28), na MG-238, próximo à localidade conhecida como Catavento. Um caminhão ao fazer uma ultrapassagem, colidiu contra um veículo de passeio que seguia sentido a Jequitibá. No carro haviam 5 passageiros dos quais, um ficou preso às ferragens. A vítima presa, foi desencarcerada pelos militares do CBMMG com uso do desencarcerador e técnicas de resgate veicular. Os outros 4 passageiros, após resgate do interior do veículo, foram conduzidos pelo SAMU ao hospital, o passageiro preso teve o óbito constatado no local pela médica do SAMU.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo sofreu corte profundo na cabeça, tendo sido acionado o apoio da aerovane da coorporação, mas ele não resistiu e veio a óbito no local.

Já o motorista do caminhão envolvido, nada sofreu, mas se encontrava transtornado devido ao seu estado de choque, não conseguindo prestar informações sobre o ocorrido.

Redação com informações do Corpo de Bombeiros