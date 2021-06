Mais uma Frente Parlamentar pode ser instituída pelos vereadores; a dos Direitos da Pessoa com Deficiência está na pauta

Trabalhando por segmentos diversificados em prol do município, os vereadores votam, nesta terça-feira (29), a criação de mais uma Frente Parlamentar, a de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A Proposta tem autoria da Mesa Diretora e é um dos 17 itens que compõem a pauta da Reunião Ordinária desta semana. A sessão começa às 9h e tem transmissão ao vivo por todos os veículos de comunicação do Legislativo.

Outro texto em pauta é o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 247/2021, de Gilson Liboreiro (SD), que “dispõe sobre o reconhecimento da arte do grafite como cultura a ser protegida e fomentada no âmbito do município de Sete Lagoas”. A matéria tramita em primeiro turo de votação.

Em turno único de votação será apreciado o Anteprojeto de Lei Complementar (APLC) 10/2021, de autoria do vereador Eraldo da Saúde (Pari). A proposta “altera o código de posturas, autorizando a criação de crematório no município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

Ainda estão na pauta 128 matérias entre Requerimentos, Pedidos de Providências e Moções dos vereadores. A íntegra da “Ordem do Dia” que será apreciada pode ser acessada pelo link que segue.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 608/

