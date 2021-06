Os três tópicos dividem opiniões. A expectativa da relatora da PEC sobre o assunto, Renata Abreu (Podemos/SP), almeja um texto sem muitas controvérsias para levar a plenário, mas a missão é difícil. “Nós queremos buscar um mínimo de consenso”, destaca.

Distritos

Em relação ao sistema eleitoral, parte dos deputados, em especial de legendas menores, defende o modelo “Distritão” – no qual o colégio eleitoral é dividido por distritos e os candidatos mais votados são eleitos. Outros preferem o “Distrital Misto” – em que o colégio também é dividido, mas os eleitores podem votar duas vezes para escolher parlamentes, em nomes e partidos, formando listas que definirão os representantes de cada distrito.

Para o cientista político Adriano Cerqueira, do Ibmec, uma eventual mudança pode impactar negativamente a representatividade no parlamento. “O sistema atual garante possibilidades de minorias elegerem seus representantes, por exemplo, mas isso seria afetado com a alteração. Os partidos maiores e os caciques da política é que vão se beneficiar”, destaca.

Voto impresso

O chamado voto “auditável” também deve passar por debates acirrados até a concussão da minirreforma. A ideia é que, após cada eleitor votar eletronicamente, seja impresso comprovante, depositado em urnas à parte, entregues aos TREs. Segundo o consultor político Alfredo Freitas, tal proposta, uma das bandeiras de Bolsonaro, deve ter menos resistência para ser aprovada no parlamento. “Existe um empenho pessoal do presidente para a aprovação e creio que ele usará o prestígio do cargo para conseguir apoios”, explica.