Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de Santos e Atlético para o jogo deste domingo

Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Atlético encara o Santos, neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada da competição.

Para enfrentar o Peixe, o Galo segue bastante desfalcado. Ao todo, o Alvinegro tem 13 baixas: Rafael, Dodô (lesionados), Micael, Nathan, Nacho, Dylan, Marrony e Sasha (Covid-19), Savinho (seleção brasileira sub-17), Alonso, Franco, Vargas e Savarino (Copa América).

Outra ausência certa é a do técnico Cuca, expulso após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, na última quinta, no estádio Castelão.

A novidade para o confronto na Vila é o retorno do zagueiro Igor Rabello, liberado após um período de isolamento pela Covid-19.

Titular até ser diagnosticado com a doença, Rabello deve formar a dupla de zaga com Gabriel. Preservado na maior parte da última partida em razão de dores lombares, Réver é a outra opção para o setor.

No meio-campo, a dúvida gira em torno da manutenção de Zaracho, titular no Castelão, ou pela volta de Jair.

O restante da equipe deve ser o mesmo que iniciou jogando diante do Vozão.

Santos

Após empatar em 2 a 2 com o Grêmio, o Santos também tem desfalque e dúvidas para encarar o Atlético.

Suspenso com o terceiro cartão amarelo, o volante Camacho é desfalque certo.

Opção natural para o setor, Alisson, substituído contra o Tricolor Gaúcho, com dores no joelho, é dúvida.

Diante das indefinições, Vinicius Balieiro, Carlos Sánchez, Vinícius Zanocelo e Ivonei surgem como principais candidatos a entrar na equipe.

Ae optar por uma formação com três zagueiros para suprir as ausências de Alison e Camacho, o técnico Fernando Diniz deve lançar Danilo Boza no setor.

No gol, John, em recuperação de entorse no joelho, pode reaparecer na vaga de João Paulo.

Com 10 pontos, o Atlético ocupa a sétima posição na tabela de classificação.

Com dois pontos a menos, o Peixe é o décimo colocado.

A FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO

SANTOS

João Paulo (John); Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro (Carlos Sánchez), Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme

Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO

Everson; Guga, Rabello, Gabriel e Arana; Allan, Tchê Tchê, Jair (Zaracho) e Hyoran; Keno e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 27 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Vila Belmiro

CIDADE: Santos-SP

MOTIVO: 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere

Fonte: Hoje em Dia