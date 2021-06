Semana de Prevenção Ao Uso de Álcool e Outras Drogas termina com ação social na Praça da Feirinha

Corte de cabelo, barba aparada, informações sobre seus direitos e um lanche. Assim terminou, nesta sexta-feira, a Semana Municipal de prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas. O evento, realizado pelo Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (Comad), com apoio da Defensoria Pública de Minas Gerais, Polícia Militar, Guarda Municipal e Prefeitura, por meio das secretarias de Saúde e Assistência Social, foi voltado para a população em situação de rua em Sete Lagoas.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, o uso de drogas vem desde os tempos antigos e ainda é muito comum, principalmente entre crianças, adolescentes e jovens em situação de rua. “Com isso, veio a necessidade de trabalhar com todos os públicos sobre esse problema. No mês de junho é destinada uma semana para trabalhar com crianças, adolescentes e adultos sobre a prevenção do uso de drogas ilícitas e lícitas”, afirma.

Segundo a presidente da Comad, Taysa Silva, foram várias ações realizadas ao longo da semana, incluindo lives, em função do distanciamento social exigido pela pandemia do novo coronavírus. “Durante toda essa semana realizamos uma série de eventos online, onde abordamos temas como prevenção, o Proerj, a codependência, esporte e cultura como fatores de prevenção, além de políticas públicas para essa população e histórias de superação”, conta a presidente do Conselho, não esquecendo de agradecer aos parceiros da ação e ao Instituto Mix, responsável pelo corte de cabelo, barba e sobrancelha proporcionado aos participantes.

O vereador Ivan Luiz e o prefeito Duílio de Castro prestigiaram o evento e conversaram com parceiros e público atendido. Uma ação que, além de conscientizar, levou mais respeito e autoestima a essa população tão vulnerável. Eduardo Henrique Gonçalves foi um dos participantes e se emocionou com o acolhimento. “Esse dia pra mim foi muito maravilhoso. Eu acordei e não tinha nem pão pra comer. Aproveitei para olhar meu processo com a Justiça. Que Jesus abençoe a todos que me ajudaram aqui hoje”, agradeceu.

Ao final do evento, o prefeito Duílio de Castro não perdeu a oportunidade e participou de um lanche coletivo. “Temos que levar nosso olhar e carinho a essas pessoas, que muitas vezes são marginalizadas pela sociedade, mas que também têm os mesmos direitos e precisam muito mais desse apoio em um momento de fragilidade pela qual passam”, afirmou o prefeito.