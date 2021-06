Nova Praça Barão do Rio Branco é entregue oficialmente para sete-lagoanos e turistas

A Praça Barão do Rio Branco, conhecida como Praça da Prefeitura, se tornou um símbolo de que a união entre o poder público e a iniciativa privada pode gerar ótimos resultados para a cidade. Um dos pontos mais tradicionais de Sete Lagoas foi totalmente reformado por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Sicoob Credisete. E, na noite desta quinta-feira, 24, o espaço foi inaugurado oficialmente em uma cerimônia restrita e que seguiu todos os protocolos sanitários da pandemia.

A praça foi totalmente reconstruída. O convênio entre o Município e o Sicoob Credisete foi formalizado por meio do Programa de Adoção de Praças Públicas, que é regulamentado por Lei Municipal. “Agradeço ao Sicoob Credisete por esta parceria que se materializou em uma grande realização. Nossa administração está aberta para esta aproximação com a sociedade organizada. O objetivo é um só, fazer uma cidade planejada, viva e bela”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A atual administração sempre deixou evidente a intenção de fortalecer o potencial turístico do município trabalhando em projetos paralelos, mas com o objetivo comum de fomentar o setor. A proposta é abrangente e a nova praça se tornou um importante marco desse objetivo. “Considero este projeto como o ponta pé inicial. Temos muitos planos para alavancar o turismo com a reforma de outras cinco praças, a construção do Memorial Zacarias e melhorias nos pontos principais como Serra Santa Helena e lagoas. Não tenho dúvidas de que Sete Lagoas será transformada em uma referência turística de Minas Gerais”, declarou o vice-prefeito Dr. Euro Andrade.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete destacou a importância da participação da iniciativa privada em promover o bem comum do cidadão. “Este é um momento gratificante para toda a família Sicoob Credisete. Nosso agradecimento ao prefeito Duílio de Castro pela oportunidade de participar deste projeto. Aproveito a oportunidade para convocar empresas e entidades de classe para o envolvimento em ações semelhantes que embelezem nossa Sete Lagoas”, disse Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.

Quem passa pela Praça Barão do Rio Branco vive uma nova realidade. O local recebeu novo piso, bancos, letreiro digital, sinalização de trânsito, equipamentos para um espaço de convivência, completo projeto paisagístico e ainda iluminação de LED, garantido mais beleza e segurança para um das mais tradicionais praças da cidade.