Sete Lagoas fecha a semana com mais três mortes. Confira, no boletim desta sexta-feira (25)

Boletim: grávidas, lactantes, puérperas e profissionais do transporte coletivo se vacinam sábado

Sete Lagoas fecha a semana com 20.989 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de 56 casos: 22 mulheres e 34 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 968 pessoas (23,8% a menos do que na semana passada) e 5.108 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 41.318 desde o início da pandemia. três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram registrados: ontem, no Hospital Municipal, um homem de 64 anos e uma mulher de 75 anos. E hoje, no Hospital Nossa Senhora das Graças, um homem de 51 anos. A cidade chega a 556 óbitos, 35 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 228 pessoas em isolamento domiciliar e 20.170 já curados.

Hospitalizados

Dos 88 internados hoje, 46 estão em UTI e 42 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 22 de Sete Lagoas e 24 de outras cidades da região, sendo seis de Papagaios, cinco de Pompéu, quatro de Maravilhas, dois de Paraopeba, dois Belo Horizonte, e os demais de Paineiras, Fortuna de Minas, Funilândia, Baldim e Caetanópolis. Entre os internados, 70 testaram positivo para Covid, um teve resultado negativo e 17 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são sete internações, sendo uma em UTI do SUS. No Hospital Municipal estão 47 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed são 20 pacientes internados, sendo 12 em UTI. E na UPA estão hoje 14 internados, cinco deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação caiu hoje para 83,6%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice caiu hoje para 82,9%.

Minas Consciente

O Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado, definiu nesta quinta-feira, 25, que apenas as macrorregiões Sudeste e Vale do Aço permanecem na onda amarela, enquanto todas as demais seguem na onda vermelha. Na onda vermelha, fase em que há protocolos mais rígidos para funcionamento do comércio, o Governo do Estado decidiu liberar a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em ambientes ambulatoriais. A Prefeitura aguarda publicação da medida no Diário Oficial do Estado para atualizar o decreto municipal que suspende esses procedimentos.

Vacinação

Hoje se vacinaram com a 1ª dose as pessoas a partir de 53 anos de idade. Neste sábado, dia 26, será a vez de lactantes com bebês de até seis meses, grávidas e puérperas até 45 dias após o parto receberem a primeira dose do imunizante, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI) definido pelo Ministério da Saúde, no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), de 08h15 às 13h. Documentos necessários: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF, comprovante de endereço em nome da pessoa. Lactantes devem apresentar ainda o documento de registro de alta hospitalar ou certidão de nascimento da criança. Já gestantes e puérperas devem apresentar também o comprovante da condição de gestante ou puérpera até 45 dias após o parto.

Também neste sábado se vacinam os profissionais do transporte coletivo urbano, rodoviário e escolar de Sete Lagoas. Lembrando que os motoristas particulares, taxistas, motoristas de aplicativo e motoboys não estão contemplados nesse grupo prioritário. A vacinação será no ginásio Vinício Dias Avelar, Av. José Sérvulo Soalheiro, 2.420, no bairro Nova Cidade, de 08h30 às 15h. Os documentos necessários são carteira de trabalho ou crachá funcional ou contracheque ou carteira de sócio em sindicato da categoria profissional, documento de identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão do SUS ou CPF.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou um pacote de ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta-feira, 24 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 75.465 pessoas (31,2% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.322 pessoas. Lembrando que a vacinação contra a gripe continua em 19 postos de vacinação da cidade até o dia 9 de julho. A lista com os locais está NO LINK: https://www.setelagoas.mg.gov. br/detalhe-da-materia/info/ campanha-de-vacinacao-contra- gripe-em-sete-lagoas-comecou- no-dia-13-de-abril/58223

Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus