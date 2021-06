FUMEP cria comissão para avaliar revisão de seu estatuto e permitir convênios

Há mais de quatro décadas a Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (FUMEP) é responsável por uma das principais estruturas de formação profissional de Minas Gerais. Sua capacidade é reconhecida por setores diversos do mercado de trabalho, que absorvem formandos prontos para a execução de diversas atividades. Agora, foi iniciado uma importante etapa para fortalecer ainda mais a fundação, responsável pela Escola Técnica Municipal, pelo Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam) e, ainda, pelo polo da Universidade Aberta do Brasil.

Foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 23, a Portaria nº 14.058, que nomeia uma comissão especial para analisar sobre a revisão do estatuto da FUMEP. A última alteração efetivada no documento ocorreu em agosto de 2006 e uma nova modificação seria o primeiro passo para tornar a instituição pública autossustentável.

“A oferta de ensino público de qualidade sempre continuará, a proposta que está sendo trabalhada é para que a FUMEP possa fazer convênios de prestação de serviço. Inclusive, considero esse um importante papel, já que temos muito para oferecer à sociedade”, avalia Cláudio Caramelo, presidente da fundação. A possibilidade de captação de recursos da iniciativa privada é também uma maneira da FUMEP manter seu trabalho sem depender das oscilações políticas provocadas por crises ou mudanças de governos. “A atual administração garante o apoio necessário para todas as atividades. Por isso, o nível do aprendizado é alto e reconhecido pelo mercado. Nosso último processo seletivo é um exemplo dessa credibilidade, foram mais de 1.400 inscritos”, comenta Cláudio Caramelo. A comissão instituída já começa a trabalhar e os relatórios com sugestões, recomendações e soluções pontuais deverão ser encaminhadas para apreciação de Cláudio Caramelo e, posteriormente, ao prefeito Duílio de Castro.