Carlinhos Baratão morre após atropelamento na Av. Castelo Branco em Sete Lagoas

Morreu de forma trágica na manhã desta sexta-feira (25) Francisco Carlos (foto), conhecido carinhosamente como Carlinhos Baratão. Ele foi atropelado por uma carreta na Av. MarechalCastelo Branco, após sair de uma empresa e pegar a via.

O acidente aconteceu em frente às concessionárias FIAT e Jeep na Av. Castelo Branco. Segundo informações, Carlinhos saiu de uma loja de produtos agrícolas e, após ultrapassar uma carreta estacionada, ele não avistou outro caminhão que também seguia no mesmo sentido. A vítima foi prensada e caiu, sendo atropelada.

O socorro chegou, mas Baratão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima era moto-táxi (com ponto próximo ao Banco do Brasil) e assíduo frequentador do Clube Náutico, de onde era sócio. Amigos e familiares lamentam a sua morte.

Ainda não há informações sobre velório ou sepultamento. Matéria em atualização.